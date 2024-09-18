Как рост утильсбора взвинтил цены на авто и кто в этом виноват. Мнения экспертов

Самые популярные машины с объемом двигателя от 1 до 2 литра недели подорожают на 255,6 тысяч рублей, а к 2030 году — на 871,8 тысяч рублей. А машины с двигателем от 2 до 3 литров станут дороже с 1 октября на 718 тысяч рублей.