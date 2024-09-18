Как рост утильсбора взвинтил цены на авто и кто в этом виноват. Мнения экспертов

Posted 18 сентября, 07:43
Published 18 сентября, 07:43
Modified 18 сентября, 08:10
Updated 18 сентября, 08:10
Самые популярные машины с объемом двигателя от 1 до 2 литра недели подорожают на 255,6 тысяч рублей, а к 2030 году — на 871,8 тысяч рублей. А машины с двигателем от 2 до 3 литров станут дороже с 1 октября на 718 тысяч рублей.
Минпромторг заявляет, что утилизационный сбор необходим для «инвестиционных решений»:
«Был сформирован подход к поэтапной индексации утилизационного сбора, который будет способствовать формированию прогнозируемых условий для принятия инвестиционных решений, реализации совместных промышленных проектов, стимулирования локализации производства на территории Российской Федерации.
Как сообщают «Новые известия», сбор должен подтолкнуть иностранных производителей открывать сборочные предприятия в РФ, которые будут платить налоги и создавать рабочие места, за счет возврата утильсбора отечественным производителям в виде субсидий.
Для людей это станет тяжелым ударом — такой прогноз дает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.
«Вероятно, из-за повышения утильсбора автомобили подорожают примерно на 10%, но это не произойдет одномоментно. В любом случае этой осенью спрос на автомобили начнет падать. Какое-то время люди будут привыкать к новым ценникам, а продажи — замедляться. Если к повышению утильсбора добавится падение курса рубля, то спрос на автомобили снизится еще значительнее».
Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев ожидает развития похожего сценария.
«Цены вырастут до 15% точно. В том числе и на марки из Китая, которые официально поставляют к нам в страну, до 10%. Производители из КНР вряд ли начнут переносить заводы в РФ, потому что последние очень долго окупаются».
Генеральный директор ГК АВТОДОМ Андрей Ольховский считает, что ничего страшного не случится.
«Даже с учетом принятых изменений российским автомобилистам не стоит опасаться, что индексация утильсбора спровоцирует значительные скачки цен на автомобили, особенно собираемые в России».
Надежды на сохранение прежних цен Дмитрий Матвеев связывает с тем, что на 2024 год перед дилерами поставили завышенные планы по продажам. И хотя бы до конца года их надо выполнять.
Однако эксперт отмечает, что рынок подержанных машин также не останется в стороне от роста цен.
«Повышение цен на новые авто подстегнет спрос на подержанные машины, и цены на них тоже поползут вверх. А как поведут себя владельцы б/у авто — большой вопрос. Кто-то выставит ТС на продажу, пока это выгодно, а кто-то отложит планы по замене машины на новую. То есть нельзя утверждать сейчас, ждет ли нас увеличение предложений на вторичном рынке, но спрос на хорошие б/у авто до 7 лет вырастет точно».
Новые машины станут дороже. Подержанные авто тоже подорожают. Но новых заводов все равно не появится. Дмитрий Янин поясняет, что мнение людей в этом вопросе, к сожалению, никакой роли не играет.
«Действия Минпромторга не учитывают то, насколько эти решения по сбору дополнительных денег с потребителей (повышение утильсбора) отразятся на поведении людей и приведут к сокращению спроса на автомобили. Полагаем, что выгоду от этого решения получит только АвтоВАЗ».
Юрий Митин считает, что тут есть еще один бенефициар — государство.
«Возможно, истинной целью является попытка контроля импорта иностранных автомобилей с одновременным увеличением поступлений в бюджет в условиях экономической нестабильности».
Дмитрий Матвеев отмечает, что изменения уже сказались на поведении людей: в предвкушении подорожания машины покупают даже те, кто этого делать не собирался. В итоге дилеры начали отменять скидки и спецпредложения. В связи с этим эксперт дает простой совет.