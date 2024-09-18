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Posted 18 сентября, 05:25

Published 18 сентября, 05:25

Modified 18 сентября, 05:27

Updated 18 сентября, 05:27

Коренные народы обновили правила для компаний, работающих на севере

Коренные народы обновили правила для компаний, работающих на севере

18 сентября 2024, 05:25
Фото: Норникель
Независимые эксперты с общинами и ассоциациями коренных малочисленных народов разработали и утвердили условия взаимодействия с «Норникелем».
«Эксперты дважды побывали в поселках Таймыра и Мурманской области, максимально учли предложения коренных народов. Руководство компании попросило разработать документ, отвечающий международным стандартам», — сообщил Привлеченный к разработке обновленной политики эксперт по правам коренных народов Алексей Цыкарев

Компания учла международные стандарты и предусмотрела алгоритмы взаимодействия в различных ситуациях. Согласно политике, «Норникель» признает право народов на самостоятельное определение приоритетов развития, поэтому проводят консультации в ходе инвестиционной и операционной деятельности.

«В новой редакции политики компания более детально проработала все аспекты взаимодействия с коренными народами. Проделана действительно масштабная и многогранная работа. В подготовке участвовали эксперты ООН, а сами консультации с представителями коренных народов проводились непосредственно в местах их проживания», — отметил вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев.

Член Экспертного механизма ООН по правам коренных народов Антонина Горбунова сообщила, что принятие новой политики «Норникеля» будет способствовать совершенствованию корпоративной культуры компании и развитию системы добровольных обязательств бизнеса в отношении прав коренных народов в целом.

Каждые три года будет проводиться независимый аудит исполнения положений политики, соглашений и программ. Кроме того, предусмотрена система рассмотрения жалоб.

Отметим, на Таймыре реализуют пятилетнюю программу поддержки коренных народов, на что с 2020 года «Норникель» выделил более 2 млрд рублей. За это время построили новое жилье, социальные объекты, поддержали образование и экономику традиционного природопользования коренных народов.

#Владислав Савончик
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