Коренные народы обновили правила для компаний, работающих на севере

Отметим, на Таймыре реализуют пятилетнюю программу поддержки коренных народов, на что с 2020 года «Норникель» выделил более 2 млрд рублей. За это время построили новое жилье, социальные объекты, поддержали образование и экономику традиционного природопользования коренных народов.