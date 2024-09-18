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Posted 18 сентября, 07:04

Published 18 сентября, 07:04

Modified 18 сентября, 11:02

Updated 18 сентября, 11:02

Красноярские приставы заставили мужчину вырыть из могилы захороненный прах тещи

Красноярские приставы заставили мужчину вырыть из могилы захороненный прах тещи

18 сентября 2024, 07:04
Фото: ГУФССП Красноярского края
В Красноярске на кладбище Бадалык мужчина незаконно захоронил урну с прахом тещи в могилу, где покоились его мать. Суд его обязал его перезахоронить тещу.

Как рассказали в службе судебных приставов, мужчина закопал урну с прахом тещи в могилу, где уже была захоронена его мать. При этом, по данным «Проспекта Мира», женщин не должны были хоронить рядом, а место с матерью предназначалось ее дочери.

Рядом, во второй могиле, захоронен брат. Вдова брата заявила, что родственник захоронил урну с тещей незаконно. Суд потребовал изъять урну с прахом и перезахоронить ее в другом месте, а памятник заменить, чтобы на нем были имена официально захороненных лиц.

В присутствии приставов мужчина вырыл могилу и забрал урну.

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