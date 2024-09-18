Красноярские приставы заставили мужчину вырыть из могилы захороненный прах тещи

Posted 18 сентября, 07:04
Published 18 сентября, 07:04
Modified 18 сентября, 11:02
Updated 18 сентября, 11:02
Как рассказали в службе судебных приставов, мужчина закопал урну с прахом тещи в могилу, где уже была захоронена его мать. При этом, по данным «Проспекта Мира», женщин не должны были хоронить рядом, а место с матерью предназначалось ее дочери.
Рядом, во второй могиле, захоронен брат. Вдова брата заявила, что родственник захоронил урну с тещей незаконно. Суд потребовал изъять урну с прахом и перезахоронить ее в другом месте, а памятник заменить, чтобы на нем были имена официально захороненных лиц.
В присутствии приставов мужчина вырыл могилу и забрал урну.