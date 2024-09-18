Красноярским бизнесменам расскажут, как создать HR-бренд и привлечь сотрудников

Posted 18 сентября, 08:47
Published 18 сентября, 08:47
Modified 18 сентября, 08:49
Updated 18 сентября, 08:49
Согласно исследованию HeadHunter, 33% соискателей на рынке труда согласны снизить требования к зарплате, если им понравится работодатель. По словам HR-специалистов, это говорит о важности бренда для тех компаний, которые хотят привлечь высококвалифицированных специалистов не только большой заработной платой.
«Это исследование подтверждает, что сильный бренд компании-работодателя действительно может помогать бизнесу с поиском и наймом персонала особенно на остродефицитном рынке труда, когда за одного работника могут бороться сразу сотни компаний», — отметила HR-эксперт, один из хедлайнеров форума Елена Лондарь.
На форуме «PR-среда» Лондарь расскажет о том, как работодатель может сохранить свою репутацию на рынке и сформировать узнаваемый HR-бренд. Спикерами выступят 12 экспертов в сферах PR, маркетинга и HR. Среди них:
Программа форума состоит из 6 секций «Бренд», «Маркетинг», HR, «Внешний PR», «Внутриком» и «От резюме до найма». На последней секции участники форума смогут отработать практику по привлечению сотрудников.
«Люди — самый уязвимый ресурс компании, и если с ним не работать, то компания его теряет. Поэтому для того, чтобы бизнес был эффективным», PR, HR и маркетинг должны объединиться. Синергетический эффект от слаженного взаимодействия этих направлений — это сила бренда, возведенная в куб», —
Форум «PR-среда. Бренд в кубе» пройдет 8–9 ноября в конгресс-холле Сибирского федерального университета.