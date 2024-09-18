Красноярским бизнесменам расскажут, как создать HR-бренд и привлечь сотрудников

Согласно исследованию HeadHunter, 33% соискателей на рынке труда согласны снизить требования к зарплате, если им понравится работодатель. По словам HR-специалистов, это говорит о важности бренда для тех компаний, которые хотят привлечь высококвалифицированных специалистов не только большой заработной платой.