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Posted 18 сентября, 04:51

Published 18 сентября, 04:51

Modified 18 сентября, 04:53

Updated 18 сентября, 04:53

ПСБ предложил частным лицам счет в дирхамах

ПСБ предложил частным лицам счет в дирхамах

18 сентября 2024, 04:51
Фото: ПСБ
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ПСБ расширил список доступных розничным клиентам валют, предоставив возможность открыть текущий счет и совершать валютно-обменные операции в дирхамах ОАЭ.

Новая услуга также позволяет переводить средства в дирхамах клиентам ПСБ.

«У населения по-прежнему сохраняется спрос к валютным сбережениям. В последние пару лет многие наши клиенты в целях диверсификации своих сбережений стали активно интересоваться альтернативными доллару и евро валютами, и арабский дирхам наравне с китайским юанем — один из самых доступных и перспективных инструментов диверсификации накоплений, спрос на который продолжит расти. Этому способствует и расширение торгово-экономических отношений, и рост туристического потока в Объединенные Арабские Эмираты», — отметил Юрий Латанов, начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ.

Открыть счет в дирхамах и обменять валюту можно в мобильном приложении ПСБ, а также в любом отделении банка на всей территории России.

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