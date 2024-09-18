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Posted 18 сентября, 09:27

Published 18 сентября, 09:27

Modified 19 сентября, 10:46

Updated 19 сентября, 10:46

Сайт реестра электронных повесток заработал в России

Сайт реестра электронных повесток заработал в России

18 сентября 2024, 09:27
Фото: 1MI
В России заработал сайт реестра электронных повесток. Он доступен по адресу реестрповесток.рф.

На странице указано, что «В настоящее время проводится проверка Единого реестра воинского учета в Рязанской области, Сахалинской области, Республике Марий Эл».

Согласно описанию, реестр содержит сведения обо всех направленных повестках военкомата. Войти в сервис можно через Госуслуги.

Кроме того, там указывается способы вручения повесток, ограничения в случае неявки в военкомат и тому подобное.

Фото: реестрповесток.рф

В апреле правительство РФ опубликовало постановление. Из документа следует, что электронные повестки призывникам начнут рассылать с 1 ноября. Если призывник не явится в военкомат, ему запретят выезд из России, а также введут ограничения на сделки с недвижимостью и транспортом, управление автомобилем, регистрацию ИП и оформление кредитов.

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#Владислав Савончик#Недвижимость#Транспорт#Кредиты#Повестки#Россия#Автомобиль#Постановление#Призывники
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