Сайт реестра электронных повесток заработал в России

Posted 18 сентября, 09:27
Published 18 сентября, 09:27
Modified 19 сентября, 10:46
Updated 19 сентября, 10:46
На странице указано, что «В настоящее время проводится проверка Единого реестра воинского учета в Рязанской области, Сахалинской области, Республике Марий Эл».
Согласно описанию, реестр содержит сведения обо всех направленных повестках военкомата. Войти в сервис можно через Госуслуги.
Кроме того, там указывается способы вручения повесток, ограничения в случае неявки в военкомат и тому подобное.
В апреле правительство РФ опубликовало постановление. Из документа следует, что электронные повестки призывникам начнут рассылать с 1 ноября. Если призывник не явится в военкомат, ему запретят выезд из России, а также введут ограничения на сделки с недвижимостью и транспортом, управление автомобилем, регистрацию ИП и оформление кредитов.