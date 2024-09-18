Сайт реестра электронных повесток заработал в России

В апреле правительство РФ опубликовало постановление. Из документа следует, что электронные повестки призывникам начнут рассылать с 1 ноября. Если призывник не явится в военкомат, ему запретят выезд из России, а также введут ограничения на сделки с недвижимостью и транспортом, управление автомобилем, регистрацию ИП и оформление кредитов.