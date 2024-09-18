В Wildberries заявили о попытке Бакальчука захватить офис. Произошла стрельба

Posted 18 сентября, 10:21
Published 18 сентября, 10:21
Modified 19 сентября, 10:24
Updated 19 сентября, 10:24
Владислав Бакальчук написал, что него «пытались совершить нападение», когда его команда приехала «на переговоры по остановке строительства складов в офис»
Татьяна Бакальчук заявила, что группа людей под руководством Владислава попыталась «захватить офисы Wildberries в Москве».
«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался».
По данным телеграм-канала Shot, трое человек пострадали, девять задержаны.