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Posted 18 сентября, 10:21

Published 18 сентября, 10:21

Modified 19 сентября, 10:24

Updated 19 сентября, 10:24

В Wildberries заявили о попытке Бакальчука захватить офис. Произошла стрельба

В Wildberries заявили о попытке Бакальчука захватить офис. Произошла стрельба

18 сентября 2024, 10:21
Фото: Shot
Компания Wildberries сообщила, что в ее офис попытался «незаконно проникнуть» муж основательницы маркетплейса и деловой партнер Владислав Бакальчук с охраной.

Владислав Бакальчук написал, что него «пытались совершить нападение», когда его команда приехала «на переговоры по остановке строительства складов в офис»

Видео: Shot.

Татьяна Бакальчук заявила, что группа людей под руководством Владислава попыталась «захватить офисы Wildberries в Москве».

«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался».

По данным телеграм-канала Shot, трое человек пострадали, девять задержаны.

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