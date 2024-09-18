Связанный с Егоровым мясокомбинат задержал зарплату работникам на 6 миллионов

Posted 18 сентября, 12:06
Published 18 сентября, 12:06
Modified 19 сентября, 10:19
Updated 19 сентября, 10:19
Как сообщили в прокуратуре, сотрудники заявили о массовых задержках зарплат. Ведомство провело проверку и выяснило, что деньги не получили 55 работников, мясокомбинат готов объявить себя банкротом. Общая сумма долга превысила 6 млн рублей.
Прокуратура внесла представления, в суд направила 21 иск о взыскании задолженности, возмещении морального вреда и денежной компенсации. Директору пришлось потратить 32 тысячи рублей на оплату штрафов.
В ведомстве заявили, что работникам выплатили зарплату, а «предприятие продолжило свою работу, сохранив рабочие места».
О проблемах на предприятии стало известно весной этого года. Работники заявляли, что мясокомбинат не выплачивает зарплаты, магазины перестают сотрудничать с компанией, а само предприятие приостанавливает производство и сокращает сотрудников.