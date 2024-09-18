prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 12:06

Published 18 сентября, 12:06

Modified 19 сентября, 10:19

Updated 19 сентября, 10:19

Связанный с Егоровым мясокомбинат задержал зарплату работникам на 6 миллионов

Связанный с Егоровым мясокомбинат задержал зарплату работникам на 6 миллионов

18 сентября 2024, 12:06
Фото: Прокуратура Красноярского края
«Уярский мясокомбинат», связанный с красноярским бизнесменом и основателем УСК «Сибиряк» Владимиром Егоровым, задержал зарплату 55 работникам на 6 миллионов рублей.

Как сообщили в прокуратуре, сотрудники заявили о массовых задержках зарплат. Ведомство провело проверку и выяснило, что деньги не получили 55 работников, мясокомбинат готов объявить себя банкротом. Общая сумма долга превысила 6 млн рублей.

Прокуратура внесла представления, в суд направила 21 иск о взыскании задолженности, возмещении морального вреда и денежной компенсации. Директору пришлось потратить 32 тысячи рублей на оплату штрафов.

В ведомстве заявили, что работникам выплатили зарплату, а «предприятие продолжило свою работу, сохранив рабочие места».

О проблемах на предприятии стало известно весной этого года. Работники заявляли, что мясокомбинат не выплачивает зарплаты, магазины перестают сотрудничать с компанией, а само предприятие приостанавливает производство и сокращает сотрудников.

  • По данным «Спарка», в крае есть несколько компаний с названием «Уярский мясокомбинат». Сотрудница предоставила ИНН организации, на которую жалуется, — 2440008156. Компания находится в стадии банкротства и принадлежит некоему Максиму Сутину, а руководит комбинатом Вячеслав Моисеев. Судя по фамилии и отчеству, полагают журналисты, это брат Евгения Моисеева — нынешнего гендиректора УСК «Сибиряк», основателем которой является Владимир Егоров. В 2015-м сам Егоров сообщал, что купил «Уярский мясокомбинат».
Читайте также:
Дела семейные: как Егоров нанял Егорова для строительства развязки на ПашенныйЕгоров угрожал главе «АБЗ» и заявлял о договоренностях с Логиновым? Что известноПравительство края будет судиться с УФАС из-за школы Усса, которую строил Егоров
#Владислав Савончик#Банкротство#Прокуратура#Сибиряк#Владимир Егоров#Задержка зарплаты#Работники#Егоров#Уярский мясокомбинат
Подпишитесь
Популярное