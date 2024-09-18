Успешные студенты смогут получить именную стипендию Андрея Мельниченко

Posted 18 сентября, 10:30
Published 18 сентября, 10:30
Modified 18 сентября, 10:32
Updated 18 сентября, 10:32
Фонд хочет поддержать студентов из регионов присутствия СУЭК, СГК и «Еврохима», отличившихся в учебе, научной деятельности или создании прорывных проектов, а также развивать кадрового потенциала.
Поощрять планируют не только студентов университетов и институтов, но и учащихся техникумов и колледжей.
Программа объединяет ведущие региональные вузы и учебные заведения среднего профессионального образования — всего в списке 42 вуза и 107 ссузов. Среди них — Сибирский федеральный университет и более десятка краевых техникумов и колледжей из Красноярска, Канска, Зеленогорска, Минусинска, Назарово, Шарыпово, Боготола и Ирши — с их полным списком можно ознакомиться на сайте aimstipendia.ru.
Фонд Мельниченко приглашает к участию в конкурсе студентов учреждений из указанного перечня, обучающихся очно по техническим и инженерным специальностям или направлениям на втором курсе или старше — соискателю должно быть 16 лет. Еще одно важное условие участия в конкурсе — отсутствие академических задолженностей, отличная или хорошая успеваемость.
Для студентов вузов ежемесячные стипендиальные выплаты составят от 5 тысяч до 25 тысяч рублей, для ссузов -от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Помимо успеваемости на размер стипендии влияет еще ряд факторов: победы в профессиональных конкурсах, награды за ведение научно-исследовательской работы, публикации в научных изданиях и так далее.
«Учреждая именную стипендию Андрея Мельниченко, мы хотим поощрить наиболее целеустремленных, вдумчивых, творческих ребят из вузов, техникумов, колледжей. Признание заслуг и достижений молодых людей, их поддержка — важная часть стратегии нашего Фонда по развитию регионального кадрового потенциала, выстраивание четкой перспективы будущего для нашей талантливой молодежи», — рассказала генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева.
Конкурс проводится в два цикла. Прием заявок на I цикл конкурса осуществляется до 11 октября 2024 года на сайте aimstipendia.ru. Там же можно ознакомиться с условиями конкурса, графиком его проведения, перечнем необходимых документов.
Консультации для участников Конкурса предоставляются по электронной почте [email protected], по телефону 8-800-700-28-84 и в официальном телеграм-канале конкурса https://t.me/aimstipendia