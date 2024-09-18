Успешные студенты смогут получить именную стипендию Андрея Мельниченко

Для студентов вузов ежемесячные стипендиальные выплаты составят от 5 тысяч до 25 тысяч рублей, для ссузов -от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. Помимо успеваемости на размер стипендии влияет еще ряд факторов: победы в профессиональных конкурсах, награды за ведение научно-исследовательской работы, публикации в научных изданиях и так далее.