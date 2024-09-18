В Красноярске арестовали главу компании по делу о хищении 900 миллионов у Минобороны

Posted 18 сентября, 01:32
Published 18 сентября, 01:32
Modified 18 сентября, 01:32
Updated 18 сентября, 01:32
Накануне, 17 сентября, Центральный районный суд решил отправить совладельца красноярской компании под стражу.
Против Безрукова возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ).
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края, гендиректора «ЕРСМ Сибири» подозревают в хищении 900 миллионов рублей у Минобороны. Средства были выделены на строительство объектов связи.
Однако как утверждают ТАСС и «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сумма похищенного может превысить 2,5 млрд рублей.
По решению суда Роман Безруков арестован на 1 месяц 19 суток — по 3 ноября включительно.