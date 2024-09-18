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Posted 18 сентября, 01:32

Published 18 сентября, 01:32

Modified 18 сентября, 01:32

Updated 18 сентября, 01:32

В Красноярске арестовали главу компании по делу о хищении 900 миллионов у Минобороны

В Красноярске арестовали главу компании по делу о хищении 900 миллионов у Минобороны

18 сентября 2024, 01:32
Фото: 1MI
В Красноярске выбрали меру пресечения гендиректору «ЕРСМ Сибири» Роману Безрукову. Его подозревают в хищении 900 миллионов рублей у Минобороны.

Накануне, 17 сентября, Центральный районный суд решил отправить совладельца красноярской компании под стражу.

Против Безрукова возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ).

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края, гендиректора «ЕРСМ Сибири» подозревают в хищении 900 миллионов рублей у Минобороны. Средства были выделены на строительство объектов связи.

Однако как утверждают ТАСС и «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сумма похищенного может превысить 2,5 млрд рублей.

По решению суда Роман Безруков арестован на 1 месяц 19 суток — по 3 ноября включительно.

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