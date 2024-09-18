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Posted 18 сентября, 03:42

Published 18 сентября, 03:42

Modified 18 сентября, 06:44

Updated 18 сентября, 06:44

В Красноярске блогер сравнил цены на продукты 2015 и 2024 годов

В Красноярске блогер сравнил цены на продукты 2015 и 2024 годов

18 сентября 2024, 03:42
Фото: 1MI
Красноярский блогер Василий Прокушев показал, как подорожали продукты за 9 лет.

Ранее Прокушев публиковал в «Проспекте Мира» материал о жизни на потребительскую корзину и фиксировал стоимость товаров. Сейчас он посмотрел, как изменились цены.

Перед сравнением цен Прокушев отметил, что не все марки продуктов совпадают.

«Где и какие именно марки я покупал тогда, не указано, а я то, что было девять лет назад, уже не вспомню. Так что в сегодняшнем искал самый дешевый вариант. Искал, если что, через „Яндекс Еду“ и лишь масло „Простоквашино“ подписал по цене в магазине у дома. Ну и еще одна деталь. Тогда был февраль, а сейчас сентябрь, так что цены на овощи не совсем релевантные».

Овощи

  • Морковь — 40 руб./кг — 50 руб./кг («Лента»)
  • Картошка — 36 руб./кг — 43 руб./кг («Пятерочка»)
  • Капуста — 35 руб./кг — 45 руб./кг («Хороший»)
  • Пекинская капуста 100 руб./кг — 170 руб./кг («Лента»)

Мясо

  • Охлажденное куриное бедро — 210 руб./кг — 255 руб./кг («Магнит»)
  • Говяжий фарш — 350 руб./кг — 600 руб./кг («Красный Яр»)
  • Говядина (мякоть) — 600 руб./кг — 900 руб./кг («Лента»)
  • Тушенка (Курган) — 69 руб. — 230 руб. («Магнит»)

Молочное

  • Кефир — 44 руб./л — 107 руб./л («Аллея»)
  • Сливочное масло «Простоквашино» 72% — 80 руб./200 г — 255 руб./200 г («Николаевский»).
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