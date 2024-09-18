В Красноярске блогер сравнил цены на продукты 2015 и 2024 годов

Posted 18 сентября, 03:42
Published 18 сентября, 03:42
Modified 18 сентября, 06:44
Updated 18 сентября, 06:44
Ранее Прокушев публиковал в «Проспекте Мира» материал о жизни на потребительскую корзину и фиксировал стоимость товаров. Сейчас он посмотрел, как изменились цены.
Перед сравнением цен Прокушев отметил, что не все марки продуктов совпадают.
«Где и какие именно марки я покупал тогда, не указано, а я то, что было девять лет назад, уже не вспомню. Так что в сегодняшнем искал самый дешевый вариант. Искал, если что, через „Яндекс Еду“ и лишь масло „Простоквашино“ подписал по цене в магазине у дома. Ну и еще одна деталь. Тогда был февраль, а сейчас сентябрь, так что цены на овощи не совсем релевантные».
Овощи
Мясо
Молочное