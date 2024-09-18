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Posted 18 сентября, 11:41

Published 18 сентября, 11:41

Modified 19 сентября, 03:06

Updated 19 сентября, 03:06

В Красноярске осудят родственника беглого экс-депутата Гольдмана

В Красноярске осудят родственника беглого экс-депутата Гольдмана

18 сентября 2024, 11:41
Фото: соцсети
Прокуратура Красноярского края утвердила обвинение Никите Михееву, родственнику бывшего депутата заксобрания края и агробизнесмену Романа Гольдмана. Михеева будет судить за экономические преступления, связанные с Гольдманом.

Как сообщили в ведомстве, летом 2023-го Никита Михеев, брат супруги Гольдмана, по просьбе бизнесмена стал номинальным руководителем ООО «Спринт» и отчитался об этом перед налоговой. При этом организацией руководил сам депутат.

В сентябре 2023-го Михеев открыл счета в банках, а доступ к ним передал третьим лицам и сотрудникам ПАО УК «Голдман Групп» для «незаконного осуществления финансовых операций». Делал он это по просьбе Гольдмана.

Через эти счета Гольдман вывел больше миллиарда рублей, так он похитил средства пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад».

Михеева будут судить за незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Обвиняемый находится под домашним арестом. На его имущество стоимостью свыше 1,9 млн рублей наложен арест. Дело рассмотрит Центральный районный суд.

Против самого Романа Гольдмана в ноябре 2023 года возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу в ноябре.

В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.

Сам Гольдман покинул Россию. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране и что им известно его местонахождение.

Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».

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