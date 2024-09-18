В Красноярске осудят родственника беглого экс-депутата Гольдмана

Posted 18 сентября, 11:41
Published 18 сентября, 11:41
Modified 19 сентября, 03:06
Updated 19 сентября, 03:06
Как сообщили в ведомстве, летом 2023-го Никита Михеев, брат супруги Гольдмана, по просьбе бизнесмена стал номинальным руководителем ООО «Спринт» и отчитался об этом перед налоговой. При этом организацией руководил сам депутат.
В сентябре 2023-го Михеев открыл счета в банках, а доступ к ним передал третьим лицам и сотрудникам ПАО УК «Голдман Групп» для «незаконного осуществления финансовых операций». Делал он это по просьбе Гольдмана.
Через эти счета Гольдман вывел больше миллиарда рублей, так он похитил средства пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад».
Михеева будут судить за незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ).
Обвиняемый находится под домашним арестом. На его имущество стоимостью свыше 1,9 млн рублей наложен арест. Дело рассмотрит Центральный районный суд.
В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.
Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество бизнесмена и всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».