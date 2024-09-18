В Красноярске осудят родственника беглого экс-депутата Гольдмана

Как сообщили в ведомстве, летом 2023-го Никита Михеев, брат супруги Гольдмана, по просьбе бизнесмена стал номинальным руководителем ООО «Спринт» и отчитался об этом перед налоговой. При этом организацией руководил сам депутат.