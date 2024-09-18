В Красноярске водитель Hyundai залетел под фуру и разбился насмерть

Авария произошла накануне вечером, 17 сентября, на Северном шоссе. Как рассказали в Госавтоинспекции, 40-летний водитель «Хендай Соната» ехал в сторону улицы Авиаторов и, потеряв управление, наехал на бордюрные камни слева и справа.