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Posted 18 сентября, 01:10

Published 18 сентября, 01:10

Modified 18 сентября, 11:13

Updated 18 сентября, 11:13

В Красноярске водитель Hyundai залетел под фуру и разбился насмерть

В Красноярске водитель Hyundai залетел под фуру и разбился насмерть

18 сентября 2024, 01:10
Фото: t.me/gibdd124
В Красноярске на Северном шоссе произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки скончался на месте.

Авария произошла накануне вечером, 17 сентября, на Северном шоссе. Как рассказали в Госавтоинспекции, 40-летний водитель «Хендай Соната» ехал в сторону улицы Авиаторов и, потеряв управление, наехал на бордюрные камни слева и справа.

В итоге легковушка залетела под грузовик «ФАВ». Водитель «Хендай» скончался до приезда скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.

  • Ранее мы рассказывали о гибели пяти человек в страшной аварии под Норильском. «Буханка» вылетела на встречку и попала под грузовик.
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