В Красноярске водитель Hyundai залетел под фуру и разбился насмерть

Posted 18 сентября, 01:10
Published 18 сентября, 01:10
Modified 18 сентября, 11:13
Updated 18 сентября, 11:13
Авария произошла накануне вечером, 17 сентября, на Северном шоссе. Как рассказали в Госавтоинспекции, 40-летний водитель «Хендай Соната» ехал в сторону улицы Авиаторов и, потеряв управление, наехал на бордюрные камни слева и справа.
В итоге легковушка залетела под грузовик «ФАВ». Водитель «Хендай» скончался до приезда скорой помощи.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.