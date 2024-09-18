В Красноярске водителям скорых вдвое урезали зарплаты

Posted 18 сентября, 03:25
Published 18 сентября, 03:25
Modified 19 сентября, 04:11
Updated 19 сентября, 04:11
О проблеме рассказал депутат Иван Петров на сессии горсовета. Он получил коллективное обращение от водителей скорых КГБУ «Санавтотранс».
По словам сотрудников, 1 августа руководство учреждения внесло изменения в трудовые договоры.
Как утверждают водители, после начисления зарплаты они узнали, что им вдвое повысили почасовую тарифную ставку.
При этом оплату за работу в ночное время урезали на 50%. Также в два раза сократили выплаты за интенсивность, сложность и качество. В итоге зарплата сотрудников осталась на прежнем уровне, несмотря на обещания об улучшении материального положения, говорят водители.
Депутат Петров заявил, что направил запрос губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову.
«Проспект Мира» связался с КГБУ «Санавтотранс», однако там отказались комментировать ситуацию и попросили отправить официальный запрос. Мы уже направили запрос и ждем ответа учреждения.