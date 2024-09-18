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Posted 18 сентября, 03:25

Published 18 сентября, 03:25

Modified 19 сентября, 04:11

Updated 19 сентября, 04:11

В Красноярске водителям скорых вдвое урезали зарплаты

В Красноярске водителям скорых вдвое урезали зарплаты

18 сентября 2024, 03:25
Фото: 1MI
В Красноярске водители скорых пожаловались на урезанные вдвое зарплаты. При этом почасовую тарифную ставку, напротив, повысили в два раза.

О проблеме рассказал депутат Иван Петров на сессии горсовета. Он получил коллективное обращение от водителей скорых КГБУ «Санавтотранс».

По словам сотрудников, 1 августа руководство учреждения внесло изменения в трудовые договоры.

Как утверждают водители, после начисления зарплаты они узнали, что им вдвое повысили почасовую тарифную ставку.

При этом оплату за работу в ночное время урезали на 50%. Также в два раза сократили выплаты за интенсивность, сложность и качество. В итоге зарплата сотрудников осталась на прежнем уровне, несмотря на обещания об улучшении материального положения, говорят водители.

Депутат Петров заявил, что направил запрос губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову.

«Проспект Мира» связался с КГБУ «Санавтотранс», однако там отказались комментировать ситуацию и попросили отправить официальный запрос. Мы уже направили запрос и ждем ответа учреждения.

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