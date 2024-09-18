В Красноярске купили 34 тысячи «зеленых облигаций». А мэрия и депутаты тоже покупают?

Posted 18 сентября, 07:11
Published 18 сентября, 07:11
Modified 18 сентября, 12:50
Updated 18 сентября, 12:50
«Зеленые облигации» начали продавать с 17 сентября. Общая стоимость первых облигаций составит 100 миллионов рублей. Номинал одной — тысяча рублей. Физическое лицо может приобрести не более 15 тысяч облигаций.
По данным мэрии, ставка по займу — 18,39%. Приобрести облигации можно будет до 20 декабря 2024 года. Деньги обещают направить на озеленение Красноярска.
Как заявили в мэрии, спустя сутки после начала реализации красноярцы приобрели 34 тысячи «зеленых облигаций». В денежном эквиваленте — это 34 миллиона рублей.
«Проспект Мира» спросил, покупают ли облигации сами чиновники и депутаты Красноярска.
«При покупке облигаций личность человека, который их купил, не раскрывается. Тем более, невозможно установить место его работы», — заявили в мэрии.
На вопрос о том, приобрел ли кто-то «зеленые облигации» из сотрудников городской администрации, нам ответили, что «никакой разнарядки не было».
В горсовете корреспонденту «ПМ» заявили, что не планируют задавать каждому депутату и сотруднику вопрос о покупке «зеленых облигаций».
«Народные» облигации — ценные бумаги, которые выпускаются государством или субъектами страны. Деньги, полученные от их продажи, направляют на пополнение местного бюджета или финансирование различных проектов. Люди, покупая «народные» облигации, дают «взаймы» на определенный срок и получают за это процент — он называется купонным доходом. По окончании срока облигаций владельцы бумаг получают назад свои вложения.
Такие ценные бумаги могут покупать только физические лица. «Народные» облигации не обращаются на бирже, не имеют вторичного рынка и риска падения стоимости.