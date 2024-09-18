В Красноярске купили 34 тысячи «зеленых облигаций». А мэрия и депутаты тоже покупают?

«Народные» облигации — ценные бумаги, которые выпускаются государством или субъектами страны. Деньги, полученные от их продажи, направляют на пополнение местного бюджета или финансирование различных проектов. Люди, покупая «народные» облигации, дают «взаймы» на определенный срок и получают за это процент — он называется купонным доходом. По окончании срока облигаций владельцы бумаг получают назад свои вложения.