В Норильске вахтовики ехали домой и погибли в страшной аварии

Сегодня, 18 сентября, в полиции рассказали подробности страшного ДТП. Погиб 42-летний водитель «УАЗа» и 4 пассажира: двум из них было 48 лет, другим 38 лет и 23 год. Все они ехали домой после рабочей смены.