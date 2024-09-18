В Норильске вахтовики ехали домой и погибли в страшной аварии

Posted 18 сентября, 04:01
Published 18 сентября, 04:01
Modified 18 сентября, 04:04
Updated 18 сентября, 04:04
Как ранее сообщали в полиции, ДТП произошло 17 сентября в 18:30. Водитель «УАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. Водитель и четверо пассажиров «УАЗа» погибли на месте, трое пассажиров с различными травмами госпитализированы. Водителя грузовика госпитализировали.
Сегодня, 18 сентября, в полиции рассказали подробности страшного ДТП. Погиб 42-летний водитель «УАЗа» и 4 пассажира: двум из них было 48 лет, другим 38 лет и 23 год. Все они ехали домой после рабочей смены.
По данным прокуратуры, водитель «УАЗ» неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе скоростного режима.