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Posted 18 сентября, 04:43

Published 18 сентября, 04:43

Modified 18 сентября, 05:49

Updated 18 сентября, 05:49

В Железнодорожном районе Красноярска назначили нового руководителя

В Железнодорожном районе Красноярска назначили нового руководителя

18 сентября 2024, 04:43
Фото: Железнодорожный район | Красноярск
Мэр Красноярска Владислав Логинов назначил главой Железнодорожного района Евгения Семкина.

Семкин родился в 1974 году, с 2004 года работает в районной администрации. Сначала он был главным специалистом отдела ЖКХ, затем 10 лет занимал пост первого заместителя главы района.

С 5 марта Семкин исполнял обязанности руководителя администрации. Прошлый глава Юрий Савчук уволился весной 2024 года по собственному желанию. Перед этим он обсуждал со скандальным депутатом Вячеславом Дюковым, как в его районе идет набор контрактников.

Свой уход Савчук объяснял же тем, что хочет больше времени уделять семье.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Железнодорожный район#Администрация
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