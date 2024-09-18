В Железнодорожном районе Красноярска назначили нового руководителя

Posted 18 сентября, 04:43
Published 18 сентября, 04:43
Modified 18 сентября, 05:49
Updated 18 сентября, 05:49
Семкин родился в 1974 году, с 2004 года работает в районной администрации. Сначала он был главным специалистом отдела ЖКХ, затем 10 лет занимал пост первого заместителя главы района.
С 5 марта Семкин исполнял обязанности руководителя администрации. Прошлый глава Юрий Савчук уволился весной 2024 года по собственному желанию. Перед этим он обсуждал со скандальным депутатом Вячеславом Дюковым, как в его районе идет набор контрактников.
Свой уход Савчук объяснял же тем, что хочет больше времени уделять семье.