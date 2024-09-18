Wildberries отрицает слова Бакальчука о замороженной стройке склада под Красноярском

Posted 18 сентября, 05:35
Published 18 сентября, 05:35
Modified 18 сентября, 06:43
Updated 18 сентября, 06:43
Ранее муж основательницы маркетплейса и ее деловой партнер Владислав Бакальчук заявил, что строительство складов для Wildberries в России, в том числе, и в Красноярске, приостановлено.
По словам Бакальчука, подрядчикам заморозили реестр платежей на 3,5 миллиарда рублей, поэтому было приостановлено строительство на 32 объектах. Платежи якобы заморозила объединенная компания «РВБ», которая образовалась после слияния Wildberries и Russ.
Владислав Бакальчук заявлял, что произошел рейдерский захват маркетплейса. Его жена Татьяна Бакальчук опровергла это и назвала происходящее «разводом»
Логистический комплекс Wildberries собираются построить возле села Старцево в Емельяновском районе в 2026 году. Сумму инвестиций в проект оценивали в 10 миллиардов рублей. Площадь комплекса — 200 тысяч квадратов. Планируется, что новый комплекс создаст 9 тысяч рабочих мест.
В пресс-службе корпорации развития Енисейской Сибири, которая сопровождает проект, «ПМ» сообщили, что сейчас идет подготовка к строительству.
«На сегодняшний день завершено проектирование и получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту строительства логистического комплекса компании Wildberries в Емельяновском районе Красноярского края. Ведётся подготовка документов для получения разрешения на строительство», — сообщили в корпорации.
В пресс-службе Wildberries Russ заявили «ПМ», что работы на всех строительных объектах продолжаются:
«Работа на объектах продолжается, строительные работы ведутся и будут выполнены в срок».