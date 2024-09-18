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Posted 18 сентября, 05:35

Published 18 сентября, 05:35

Modified 18 сентября, 06:43

Updated 18 сентября, 06:43

Wildberries отрицает слова Бакальчука о замороженной стройке склада под Красноярском

Wildberries отрицает слова Бакальчука о замороженной стройке склада под Красноярском

18 сентября 2024, 05:35
Фото: Енисейская Сибирь
Склад под Красноярском, который собираются построить за 10 миллиардов рублей, сдадут в срок. Об этом заявили «Проспекту Мира» представители компании Wildberries.

Ранее муж основательницы маркетплейса и ее деловой партнер Владислав Бакальчук заявил, что строительство складов для Wildberries в России, в том числе, и в Красноярске, приостановлено.

По словам Бакальчука, подрядчикам заморозили реестр платежей на 3,5 миллиарда рублей, поэтому было приостановлено строительство на 32 объектах. Платежи якобы заморозила объединенная компания «РВБ», которая образовалась после слияния Wildberries и Russ.

Владислав Бакальчук заявлял, что произошел рейдерский захват маркетплейса. Его жена Татьяна Бакальчук опровергла это и назвала происходящее «разводом»

Логистический комплекс Wildberries собираются построить возле села Старцево в Емельяновском районе в 2026 году. Сумму инвестиций в проект оценивали в 10 миллиардов рублей. Площадь комплекса — 200 тысяч квадратов. Планируется, что новый комплекс создаст 9 тысяч рабочих мест.

В пресс-службе корпорации развития Енисейской Сибири, которая сопровождает проект, «ПМ» сообщили, что сейчас идет подготовка к строительству.

«На сегодняшний день завершено проектирование и получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту строительства логистического комплекса компании Wildberries в Емельяновском районе Красноярского края. Ведётся подготовка документов для получения разрешения на строительство», — сообщили в корпорации.

В пресс-службе Wildberries Russ заявили «ПМ», что работы на всех строительных объектах продолжаются:

«Работа на объектах продолжается, строительные работы ведутся и будут выполнены в срок».
  • Ранее стало известно, что в Красноярске хотят построить универсальный склад Ozon. Площадь объекта составит 104 тысячи квадратных метров.
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