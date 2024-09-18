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Posted 18 сентября, 10:53

Published 18 сентября, 10:53

Modified 18 сентября, 10:58

Updated 18 сентября, 10:58

Публикуем прогноз погоды на октябрь в Красноярске

Заморозки и снегопады. Смотрим, какая погода будет в Красноярске в октябре

18 сентября 2024, 10:53
Фото: prmira.ru

Публикуем прогноз погоды на октябрь в Красноярске

В Красноярске в октябре с начала и до середины месяца ожидаются дожди. К концу октября горожан ждут заморозки и снегопады. Прогноз составили в сервисе «Яндекс. Погода».

По информации метеорологов, в октябре в Красноярске будет достаточно прохладно — средняя дневная температура в первой половине месяца составит +4 градуса.

В конце октября в городе установятся отрицательные температуры. Во второй месяц осени красноярцев ждут всего 2 ясных дня, остальные будут пасмурными.

На первую половину октября есть относительно точный прогноз. В начале месяца в Красноярске уже будет достаточно прохладно: в дневное время температура воздуха составит от +10 до +7 градусов, ночью — от +3 до +5. Почти каждый день в городе будут идти дожди.

К середине месяца прогнозируется похолодание. С каждым днем температура воздуха будет падать. Температура днем будет около +2…+4 градусов, ночью — до -2. Первый снегопад в Красноярске прогнозируется 19 октября.

После 20 октября «Яндекс. Погода» делает прогноз на усредненных данных. Обещают холодные дни — днем температура воздуха будет колебаться от -1 до 0, ночью около -3.

Для более долгосрочных прогнозов используют усредненные данные о погоде за последние десять лет. Чем дальше дата от сегодняшней, тем менее точный прогноз.

Фото: yandex.ru/pogoda

Согласно предварительному прогнозу, снег ожидается с 24 по 26 октября, а также 29.

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