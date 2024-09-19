Дороги, метро и школы: что говорил Котюков во время своей прямой линии

Затем Котюкову сообщили о проблемах конкретных жителей края, он в свою очередь поручал чиновникам разобраться в них. Всего Котюков за 1,5 часа ответил на 30 вопросов. В том числе, его спрашивали о рабочем графике и «в чем смысл жизни губернатора». На последний вопрос он ответил так: