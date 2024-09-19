Дороги, метро и школы: что говорил Котюков во время своей прямой линии

Posted 19 сентября, 12:16
Published 19 сентября, 12:16
Modified 19 сентября, 14:34
Updated 19 сентября, 14:34
В прошлые разы трансляция шла только в социальных сетях. В этот раз Котюков провел эфир на телеканале «Енисей». Больше всего люди обращались по теме ЖКХ — 19%, дорог — 15%, соцобслуживания — 8%.
Котюков назвал статистику обращений по ЖКХ очевидной, потому что люди сейчас интересуются темой отопления. По поводу дорожного ремонта он сказал, что в прошлом году обращений было «существенно меньше».
Котюков заявил, что 2024-м бюджет для ремонта дорог значительно увеличили. Так городской бюджет Красноярска выделил миллиард на ремонт, краевой бюджет добавил еще два миллиарда, но «подрядчики оказались не готовы такой объем средств эффективно использовать», поэтому дорожный ремонт на некоторых участках еще не завершен.
Затем заговорили о метро. Котюков заявил, что тоннелепроходческий щит «Екатерина» прошел 55 метров, а в правительстве ежедневно проводят оперативный штаб по поводу строительства подземки.
Затем он заявил, что шести станций для Красноярска недостаточно, поэтому сейчас с федеральными чиновниками обсуждается вопрос о развитии метротрама. К проектированию планируют приступить в следующем году.
Далее Котюкова спросили о школах, которых сильно не хватает в городе и крае. Он заявил, в Красноярске нашли земельные участки для школ в Мичуринском, Солнечном, Покровке, Ветлужанке, а школа в Тихих зорях «точно появится».
«Мы сейчас формируем краевую программу по развитию образования до 2030 года и проект бюджета на ближайшую трехлетку. Я думаю, что порядка 30 различных объектов образования мы в трехлетнем бюджете увидим».
Затем перешли к проблемам с урожаем, так как в нескольких районах вводят режим ЧС из-за переувлажнения почвы после сильных дождей. Котюков заявил, что проблем с продовольствием не будет — в регионе успели собрать больше половины зерна, а аграрии смогут получить выплаты при наличии страховки.
Затем Котюкову сообщили о проблемах конкретных жителей края, он в свою очередь поручал чиновникам разобраться в них. Всего Котюков за 1,5 часа ответил на 30 вопросов. В том числе, его спрашивали о рабочем графике и «в чем смысл жизни губернатора». На последний вопрос он ответил так:
«Я просто человек, все человеческое мне не чуждо. Если серьезно говорить, то моя задача как губернатора делать все возможное и невозможное для улучшения жизни в крае».