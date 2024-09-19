Эксперт рассказал о динамике цен на жилье в 2024 году

В связи с этим прогноз Золотарева неутешителен. Тем, кому негде жить, покупку надо было делать вчера. Мощная инфляция способствует мощному разгону цен, и подорожание недвижимости может составить до 20% в год. Чего ждать от застройщиков в будущем — неизвестно.