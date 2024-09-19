Эксперт рассказал о динамике цен на жилье в 2024 году

Posted 19 сентября, 05:19
Published 19 сентября, 05:19
Modified 19 сентября, 05:20
Updated 19 сентября, 05:20
После того, как льготная ипотека перестала радовать доступностью большую часть населения, эксперты столкнулись со стагнацией на рынке жилья.
Тем временем специалист по недвижимости компании «Этажи» (Москва) Иван Золотарев поделился с newia своим видением развития ситуации на рынке жилья в ближайший год — для покупателей, которые все еще желают оформить ипотечный кредит.
После отмены льготной ипотеки многие ждали падения цен в секторе новостроек в надежде на стимуляцию спроса. Но летняя стагнация сменилась осенним ростом спроса, после которого ожидается всплеск отложенного спроса, поддержанного рынком.
Стабильность царит на рынке вторичного жилья. Собственники не спешат продавать квартиры, потому удешевления тоже не видно.
В связи с этим прогноз Золотарева неутешителен. Тем, кому негде жить, покупку надо было делать вчера. Мощная инфляция способствует мощному разгону цен, и подорожание недвижимости может составить до 20% в год. Чего ждать от застройщиков в будущем — неизвестно.
Другая ситуация со вторичным жильем. Цены поднялись из-за роста ключевой ставки, но со снижением ставки объекты недвижимости будут только дорожать. Поэтому тем, кому недвижимость нужна для проживания, есть смысл приобрести ее в кризис и спасти средства.
Тем же, кто ищет в недвижимости размещения инвестиций, можно рекомендовать приобретение дорогих и престижных объектов, цена которых не реагирует на изменения в экономике.