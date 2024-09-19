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Posted 19 сентября, 08:48

Published 19 сентября, 08:48

Modified 19 сентября, 08:50

Updated 19 сентября, 08:50

Губерниев прокомментировал скандальные заявления нападающего Артема Дзюбы

Губерниев прокомментировал скандальные заявления нападающего Артема Дзюбы

19 сентября 2024, 08:48
Фото: 1MI
Известный футболист Артем Дзюба недавно заявил, что может играть за нашу сборную даже в состоянии алкогольного опьянения. На столь беспардонное заявление ответил комментатор Дмитрий Губерниев.

Он придерживается мнения, что Дзюбе следует сконцентрироваться на своей игре, а не погружаться в зависть и обиды.

По информации newkhakasiya.online, Губерниев обратил внимание, что на кону не только спортивная форма футболиста, но и его амбиции.

«Надо показывать мастерство, чтобы тебя вызвали в сборную. Своими словами он сам себя обижает, мол, как такого великого не берут в команду», — прокомментировал Губерниев.

Напомним, что Артем Дзюба широко популярен среди болельщиков. Игрок считается настоящей легендой футбола. Он играл за российскую сборную с 2011 по 2021 год. Сейчас он является нападающим в ФК «Акрон» из Тольятти.

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