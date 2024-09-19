Губерниев прокомментировал скандальные заявления нападающего Артема Дзюбы

Posted 19 сентября, 08:48
Published 19 сентября, 08:48
Modified 19 сентября, 08:50
Updated 19 сентября, 08:50
Он придерживается мнения, что Дзюбе следует сконцентрироваться на своей игре, а не погружаться в зависть и обиды.
По информации newkhakasiya.online, Губерниев обратил внимание, что на кону не только спортивная форма футболиста, но и его амбиции.
«Надо показывать мастерство, чтобы тебя вызвали в сборную. Своими словами он сам себя обижает, мол, как такого великого не берут в команду», — прокомментировал Губерниев.
Напомним, что Артем Дзюба широко популярен среди болельщиков. Игрок считается настоящей легендой футбола. Он играл за российскую сборную с 2011 по 2021 год. Сейчас он является нападающим в ФК «Акрон» из Тольятти.