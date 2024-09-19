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Posted 19 сентября, 05:23

Published 19 сентября, 05:23

Modified 19 сентября, 05:50

Updated 19 сентября, 05:50

Из-за дождей в Красноярском крае теряют урожай на сотни миллионов

Из-за дождей в Красноярском крае теряют урожай на сотни миллионов

19 сентября 2024, 05:23
Фото: 1MI
В Красноярском крае из-за непогоды пострадал урожай у аграриев. Предварительный объем пострадавших посевов — больше 17 тысяч гектаров.

Вице-губернатор края Сергей Пономаренко в своем телеграм-канале сообщил, что с 20 сентября в Красноярском крае начнет действовать режим чрезвычайной ситуации.

Из-за обилия дождей и переувлажнения почвы пострадал урожай у аграриев — происходит прорастание зерна.

Предварительно, непогода повредила больше 17 тысяч гектаров посевов. Ущерб составил свыше 280 миллионов рублей.

По словам Пономаренко, введенный режим ЧС позволит оперативно привлекать специалистов к ликвидации последствий. Аграрии, у которых пострадали посевы, смогут получить страховые выплаты и избежать штрафных санкций по субсидиям за недостижение показателей по урожайности.

  • Ранее «Проспект Мира» поговорил с минсельхозом края и спросил, что будет с урожаем в Красноярском крае в этом году.
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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Красноярский край#Сергей Пономаренко#Пономаренко#Урожай#Сельское хозяйство#Аграрии
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