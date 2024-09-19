Из-за дождей в Красноярском крае теряют урожай на сотни миллионов

По словам Пономаренко, введенный режим ЧС позволит оперативно привлекать специалистов к ликвидации последствий. Аграрии, у которых пострадали посевы, смогут получить страховые выплаты и избежать штрафных санкций по субсидиям за недостижение показателей по урожайности.