Из-за дождей в Красноярском крае теряют урожай на сотни миллионов

Posted 19 сентября, 05:23
Published 19 сентября, 05:23
Modified 19 сентября, 05:50
Updated 19 сентября, 05:50
Вице-губернатор края Сергей Пономаренко в своем телеграм-канале сообщил, что с 20 сентября в Красноярском крае начнет действовать режим чрезвычайной ситуации.
Из-за обилия дождей и переувлажнения почвы пострадал урожай у аграриев — происходит прорастание зерна.
Предварительно, непогода повредила больше 17 тысяч гектаров посевов. Ущерб составил свыше 280 миллионов рублей.
По словам Пономаренко, введенный режим ЧС позволит оперативно привлекать специалистов к ликвидации последствий. Аграрии, у которых пострадали посевы, смогут получить страховые выплаты и избежать штрафных санкций по субсидиям за недостижение показателей по урожайности.