prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 11:41

Published 19 сентября, 11:41

Modified 20 сентября, 07:10

Updated 20 сентября, 07:10

Котюков анонсировал продолжение красноярского метро

Котюков анонсировал продолжение красноярского метро

19 сентября 2024, 11:41
Фото: Михаил Котюков
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что красноярское метро будет продолжено на запад и восток. К шести строящимся станциям в будущем хотят добавить новые.

Как заявил Котюков, уже идет обсуждение с федеральными чиновниками о продолжении работ. Часть предпроектных расчетов и обоснований обещают начать выполнять в 2025 году.

«Шести станций для развития города недостаточно. Мы инициировали обсуждения с коллегами из федерального правительства о продолжении работ, чтобы далее наш метротрамвай развивался и в западном, и в восточном направлении: Ветлужанка, Военный городок, Северный. Чтобы мы могли сформировать полноценное транспортное экологическое кольцо города Красноярска. Здесь будет и метротрамвай, и городская электричка, и современный пассажирский транспорт», — заявил Котюков.

Пока тоннелепроходческий комплекс «Екатерина» проложил 55 метров красноярской подземки.

  • Краевые власти заявляют, что метро в Красноярске появится в 2026 году. Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров».
  • По мнению активиста Андрея Мужщинского, метро в Красноярске не смогут сдать в 2026 году. Он считает, что власти создают видимость стройки и «активно осваивают бюджетные деньги на этот ненужный проект».
Читайте также:
Красноярскому метро заказали геологическое исследованиеКрасноярцам показали, как роют метро
#Владислав Савончик#Красноярск#Транспорт#Метро#Михаил Котюков#Городское планирование
Подпишитесь
Популярное