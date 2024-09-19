Котюков анонсировал продолжение красноярского метро

Posted 19 сентября, 11:41
Published 19 сентября, 11:41
Modified 20 сентября, 07:10
Updated 20 сентября, 07:10
Как заявил Котюков, уже идет обсуждение с федеральными чиновниками о продолжении работ. Часть предпроектных расчетов и обоснований обещают начать выполнять в 2025 году.
«Шести станций для развития города недостаточно. Мы инициировали обсуждения с коллегами из федерального правительства о продолжении работ, чтобы далее наш метротрамвай развивался и в западном, и в восточном направлении: Ветлужанка, Военный городок, Северный. Чтобы мы могли сформировать полноценное транспортное экологическое кольцо города Красноярска. Здесь будет и метротрамвай, и городская электричка, и современный пассажирский транспорт», — заявил Котюков.
Пока тоннелепроходческий комплекс «Екатерина» проложил 55 метров красноярской подземки.