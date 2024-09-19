Красноярке предложили самой протереть грязную тележку в гипермаркете «Лента»

Posted 19 сентября, 01:09
Published 19 сентября, 01:09
Modified 19 сентября, 01:09
Updated 19 сентября, 01:09
По словам красноярки, тележки для покупателей находились на улице под навесом рядом с дорогой и ручки были покрыты грязью.
Покупательница пыталась найти чистую тележку, однако все они были грязными. Тогда женщина обратилась к администратору, но жительнице Красноярска предложили самой протереть ручку влажными салфетками.
В Роспотребнадзоре отметили, что тележки действительно могут находиться на прилегающей к магазину территории.
При этом их должны регулярно протирать от грязи. В итоге гипермаркету объявили предостережение.