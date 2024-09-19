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Posted 19 сентября, 01:09

Published 19 сентября, 01:09

Modified 19 сентября, 01:09

Updated 19 сентября, 01:09

Красноярке предложили самой протереть грязную тележку в гипермаркете «Лента»

Красноярке предложили самой протереть грязную тележку в гипермаркете «Лента»

19 сентября 2024, 01:09
Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk
Жительница Красноярска пожаловалась в Роспотребнадзор на гипермаркет «Лента», который находится на Свердловской. Женщину возмутили грязные тележки.

По словам красноярки, тележки для покупателей находились на улице под навесом рядом с дорогой и ручки были покрыты грязью.

Покупательница пыталась найти чистую тележку, однако все они были грязными. Тогда женщина обратилась к администратору, но жительнице Красноярска предложили самой протереть ручку влажными салфетками.

В Роспотребнадзоре отметили, что тележки действительно могут находиться на прилегающей к магазину территории.

При этом их должны регулярно протирать от грязи. В итоге гипермаркету объявили предостережение.

  • До этого мы писали, как в конце августа в Красноярске водитель BMW протаранил «Ленту» на Ястынской.
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