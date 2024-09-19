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Posted 19 сентября, 01:37

Published 19 сентября, 01:37

Modified 19 сентября, 11:06

Updated 19 сентября, 11:06

Красноярцы пожаловались на продавцов на вантовом мосту. Тех планируют убрать

Красноярцы пожаловались на продавцов на вантовом мосту. Тех планируют убрать

19 сентября 2024, 01:37
Фото: prmira.ru
В Красноярске планируют бороться с торговлей на вантовом мосту. Об этом рассказали в «Татышев-парке».

В пресс-службе учреждения сказали, что красноярцы просят ликвидировать торговлю на мосту. По словам горожан, продавцы заняли полосу для пешеходов и мешают ходить.

В «Татышев-парке» заявили, что с этим вопросом уже обратились в административные комиссии Советского и Центрального районов, в управление дорог и благоустройства и полицию.

Также красноярцы пожаловались на урны, расположенные на пешеходной дорожке. Людям приходилось обходить мусорки, выходя на велодорожку, что создавало опасные ситуации.

В итоге в «Татышев-парке» решили убрать урны с моста.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Татышев парк#Вантовый мост
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