Красноярцы пожаловались на продавцов на вантовом мосту. Тех планируют убрать

Posted 19 сентября, 01:37
Published 19 сентября, 01:37
Modified 19 сентября, 11:06
Updated 19 сентября, 11:06
В пресс-службе учреждения сказали, что красноярцы просят ликвидировать торговлю на мосту. По словам горожан, продавцы заняли полосу для пешеходов и мешают ходить.
В «Татышев-парке» заявили, что с этим вопросом уже обратились в административные комиссии Советского и Центрального районов, в управление дорог и благоустройства и полицию.
Также красноярцы пожаловались на урны, расположенные на пешеходной дорожке. Людям приходилось обходить мусорки, выходя на велодорожку, что создавало опасные ситуации.
В итоге в «Татышев-парке» решили убрать урны с моста.