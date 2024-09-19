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Posted 19 сентября, 06:11

Published 19 сентября, 06:11

Modified 19 сентября, 11:35

Updated 19 сентября, 11:35

Красноярцы жалуются на еле теплые батареи

Красноярцы жалуются на еле теплые батареи

19 сентября 2024, 06:11
Фото: 1MI
Жители Красноярска жалуются на чуть теплые батареи и спрашивают, почему они не горячие.

Отопительный сезон стартовал 12 сентября. Это самое раннее подключение за несколько лет. 16 сентября мэрия сообщала, что 98% домов подключили к отоплению.

Несмотря на то, что тепло дали, в некоторых квартирах батареи еле теплые. В «Сибирской генерирующей компании» завили, что «кипяток» в батареях не появится в сентябре.

Энергетики это объяснили тем, что температура на теплосетях зависит от температуры за окном, и даже при сильных морозах батареи в квартирах не должны быть горячими.

«Чем холоднее на улице, тем выше параметры задаются для теплоносителей».

По словам энергетиков, красноярцам нужно ориентироваться на температуру в помещении. Допустимая температура варьируется от +20 до +24.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Отопление#Жалобы#Тепло#Батареи
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