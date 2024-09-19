Красноярцы жалуются на еле теплые батареи

Posted 19 сентября, 06:11
Published 19 сентября, 06:11
Modified 19 сентября, 11:35
Updated 19 сентября, 11:35
Отопительный сезон стартовал 12 сентября. Это самое раннее подключение за несколько лет. 16 сентября мэрия сообщала, что 98% домов подключили к отоплению.
Несмотря на то, что тепло дали, в некоторых квартирах батареи еле теплые. В «Сибирской генерирующей компании» завили, что «кипяток» в батареях не появится в сентябре.
Энергетики это объяснили тем, что температура на теплосетях зависит от температуры за окном, и даже при сильных морозах батареи в квартирах не должны быть горячими.
«Чем холоднее на улице, тем выше параметры задаются для теплоносителей».
По словам энергетиков, красноярцам нужно ориентироваться на температуру в помещении. Допустимая температура варьируется от +20 до +24.