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Posted 19 сентября, 07:27

Published 19 сентября, 07:27

Modified 19 сентября, 08:54

Updated 19 сентября, 08:54

Nordwind распродает билеты из Красноярска в Казань за 5 тысяч, из Сочи — за 7 тысяч

Nordwind распродает билеты из Красноярска в Казань за 5 тысяч, из Сочи — за 7 тысяч

19 сентября 2024, 07:27
Фото: 1MI
Авиакомпания Nordwind открыла распродажу билетов на билеты по двум направлениям: Красноярск — Казань и Сочи — Красноярск.

Распродажа действует до 22 сентября. Успеть приобрести билеты нужно на рейсы с 6 ноября 2024 по 13 марта 2025 года.

Так, в конце ноября из Красноярска в Казань можно улететь за 4 999 рублей, на рейс из Сочи в Красноярск можно найти билет за 7 499 рублей. Как указано на сайте, билетов с такими ценами осталось немного.

Фото: nordwindairlines.ru

Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене.

Так, билеты на рейс из Красноярска в Казань можно приобрести от Utair — за 12 815, от «Аэрофлота» за 13 109 рублей.

Билет на рейс из Сочи в Красноярск от «Аэрофлота» стоит 14 093 рубля, билет от Utair можно купить за 18 100 рублей.

  • До этого мы рассказывали о том, что NordStar распродает билеты со скидкой из Красноярска в Сочи, Москву и Санкт-Петербург.
  • Тут мы писали о том, что «Аэрофлот» запустил в продажу билеты на осенние и зимние рейсы из Красноярска в Китай. Компания будет напрямую летать в Пекин, Харбин и Санью.
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