Nordwind распродает билеты из Красноярска в Казань за 5 тысяч, из Сочи — за 7 тысяч

Posted 19 сентября, 07:27
Published 19 сентября, 07:27
Modified 19 сентября, 08:54
Updated 19 сентября, 08:54
Распродажа действует до 22 сентября. Успеть приобрести билеты нужно на рейсы с 6 ноября 2024 по 13 марта 2025 года.
Так, в конце ноября из Красноярска в Казань можно улететь за 4 999 рублей, на рейс из Сочи в Красноярск можно найти билет за 7 499 рублей. Как указано на сайте, билетов с такими ценами осталось немного.
Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене.
Так, билеты на рейс из Красноярска в Казань можно приобрести от Utair — за 12 815, от «Аэрофлота» за 13 109 рублей.
Билет на рейс из Сочи в Красноярск от «Аэрофлота» стоит 14 093 рубля, билет от Utair можно купить за 18 100 рублей.