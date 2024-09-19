«Почта России» организовала запись в Национальный регистр доноров костного мозга

Директор по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерина Куманина отчиталась о распространении данной инициативы почти по всем регионам. По ее словам, такое сотрудничество позволяет наращивать базу регистра, тем самым увеличивая шансы людей на выздоровление. Сейчас добровольцы получили шанс поучаствовать в реализации инициативы вне зависимости от региона и района проживания, а многие работники «Почты России» крайне увлеченно продвигают идею о важности донорства костного мозга — они вступают в Национальный РДКМ, разъясняют своим знакомым специфику донорства, опровергая самые распространенные мифы. «Мы очень ценим наше сотрудничество и рады быть частью такого благородного и значимого проекта», — отметила Куманина.