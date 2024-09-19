«Почта России» организовала запись в Национальный регистр доноров костного мозга

Posted 19 сентября, 15:45
Published 19 сентября, 15:45
Modified 19 сентября, 15:46
Updated 19 сентября, 15:46
Как сообщает 56orb.ru, из 27 тысяч добровольцев, чьи заявки на внесение в регистр были отправлены посредством «Почты России», 20 человек прошли процедуру донации и выступили реальными донорами костного мозга.
Для добавления в Национальный РДКМ добровольцу потребуется отправить соответствующий запрос на сайте rdkm.ru, после чего «Почта России» бесплатно привезет наборы для самостоятельного взятия биологического образца. Добровольцу будет необходимо взять мазок с внутренней стороны обеих щек (это можно сделать без участия медика). Полученный таким образом материал и заполненные документы в запечатанном конверте отправляются в лабораторию.
Взаимодействие «Почты России» и Национального РДКМ серьезно увеличивает охват донорской базы: более 50% всех добровольцев, привлеченных с помощью «Почты России», проживают вдали от мегаполисов. До старта такой «почтовой» инициативы попасть в регистр можно было только после сдачи крови в медицинских лабораториях, которые почти всегда расположены в больших городах.
Директор по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерина Куманина отчиталась о распространении данной инициативы почти по всем регионам. По ее словам, такое сотрудничество позволяет наращивать базу регистра, тем самым увеличивая шансы людей на выздоровление. Сейчас добровольцы получили шанс поучаствовать в реализации инициативы вне зависимости от региона и района проживания, а многие работники «Почты России» крайне увлеченно продвигают идею о важности донорства костного мозга — они вступают в Национальный РДКМ, разъясняют своим знакомым специфику донорства, опровергая самые распространенные мифы. «Мы очень ценим наше сотрудничество и рады быть частью такого благородного и значимого проекта», — отметила Куманина.
От величины и разнообразия регистра зависят шансы людей на преодоление болезни путем привлечения донора. Помощь таким больным в большинстве случаев должна оказываться в считаные недели или даже дни, тогда как вероятность подобрать подходящего неродственного донора оценивается как 1:10 000.
За минувшие шесть лет Национальный РДКМ поставил 315 трансплантатов от отечественных доноров, из которых 301 — для россиян, а 14 — для иностранцев. Для 120 наших граждан трансплантаты были привезены из-за границы.