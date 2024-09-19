В Красноярске на 3 месяца закрыли арену, где дети-хоккеисты отравились газом

Posted 19 сентября, 03:24
Published 19 сентября, 03:24
Modified 19 сентября, 11:08
Updated 19 сентября, 11:08
По версии следствия, 17 августа на арене «Варягъ» проходили детские соревнования по хоккею. После игры два мальчика — 8 и 10 лет — почувствовали недомогание. Их госпитализировали в больницу и поставили предварительный диагноз: отравление угарным газом легкой степени.
Руководство «Варяга» отрицает неполадки с оборудованием и появление угарного газа.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, в раздевалках, на трибуне и у борта ледовой арены в воздухе выявлены превышения предельно-допустимой концентрации оксида углерода более, чем в 10 раз.
Специалисты ведомства во время проверки выяснили, что для чистки и заливки льда на арене использовали машину с двигателем, который работает на пропане. При его неполном сгорании образуется опасный угарный газ.
«Вытяжная вентиляция неисправна. Оценка эффективности вытяжной вентиляционной системы, её ремонт и чистка ООО „Варяг“ не проводилась».
В Роспотребнадзоре заявили, что использование ледовой арены представляет угрозу для жизни и здоровья спортсменов, сотрудников и посетителей.
В итоге суд решил приостановить работу ледовой арены «Варягъ» на 90 суток.