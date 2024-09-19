prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 03:24

Published 19 сентября, 03:24

Modified 19 сентября, 11:08

Updated 19 сентября, 11:08

В Красноярске на 3 месяца закрыли арену, где дети-хоккеисты отравились газом

В Красноярске на 3 месяца закрыли арену, где дети-хоккеисты отравились газом

19 сентября 2024, 03:24
Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk
В Красноярске на 90 суток закрыли ледовую арену «Варягъ». Ранее дети-хоккеисты отравились там угарным газом.

По версии следствия, 17 августа на арене «Варягъ» проходили детские соревнования по хоккею. После игры два мальчика — 8 и 10 лет — почувствовали недомогание. Их госпитализировали в больницу и поставили предварительный диагноз: отравление угарным газом легкой степени.

Руководство «Варяга» отрицает неполадки с оборудованием и появление угарного газа.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, в раздевалках, на трибуне и у борта ледовой арены в воздухе выявлены превышения предельно-допустимой концентрации оксида углерода более, чем в 10 раз.

Специалисты ведомства во время проверки выяснили, что для чистки и заливки льда на арене использовали машину с двигателем, который работает на пропане. При его неполном сгорании образуется опасный угарный газ.

Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk
«Вытяжная вентиляция неисправна. Оценка эффективности вытяжной вентиляционной системы, её ремонт и чистка ООО „Варяг“ не проводилась».

В Роспотребнадзоре заявили, что использование ледовой арены представляет угрозу для жизни и здоровья спортсменов, сотрудников и посетителей.

В итоге суд решил приостановить работу ледовой арены «Варягъ» на 90 суток.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Дети#СК#Отравление#Роспотребнадзор#Хоккей
Подпишитесь
Популярное