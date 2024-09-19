В Красноярске появился новый электробус «Генерал». Он с трудом прошел испытания

Posted 19 сентября, 01:59
Published 19 сентября, 01:59
Modified 19 сентября, 02:46
Updated 19 сентября, 02:46
На сайте завода-изготовителя указано, что «Генерал» рассчитан на 35 посадочных мест. Общая вместимость салона — 80-100 пассажиров. Зарядки хватает, чтобы в среднем проехать 100 км. Салон и кабина водителя оснащены раздельной системой климат-контроля.
Специалисты завода-изготовителя — ООО «ПК Транспортные системы» — проверяют инфраструктуру и проводят обучение для водителей.
Сообщается, что «Генерал» является первым электробусом с комбинированной зарядкой. Его можно заряжать от троллейбусной и трамвайной инфраструктуры, а также от зарядных станций.
Электробус уже прошел испытания в нескольких городах России. Недавно испытания завершились в Екатеринбурге.
По данным портала auto.66.ru, после сильного дождя у электробуса разгерметизировался один из блоков охлаждения тяговых батарей. Из-за технической неисправности «Генерал» не работал 20 дней. В результате электробус был на линии только 14 дней.