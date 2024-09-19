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Posted 19 сентября, 01:59

Published 19 сентября, 01:59

Modified 19 сентября, 02:46

Updated 19 сентября, 02:46

В Красноярске появился новый электробус «Генерал». Он с трудом прошел испытания

В Красноярске появился новый электробус «Генерал». Он с трудом прошел испытания

19 сентября 2024, 01:59
Фото: t.me/adm_krasnoyarsk
В Красноярск привезли новый электробус «Генерал». В ближайшее время он будет проходить обкатку.

На сайте завода-изготовителя указано, что «Генерал» рассчитан на 35 посадочных мест. Общая вместимость салона — 80-100 пассажиров. Зарядки хватает, чтобы в среднем проехать 100 км. Салон и кабина водителя оснащены раздельной системой климат-контроля.

Специалисты завода-изготовителя — ООО «ПК Транспортные системы» — проверяют инфраструктуру и проводят обучение для водителей.

Сообщается, что «Генерал» является первым электробусом с комбинированной зарядкой. Его можно заряжать от троллейбусной и трамвайной инфраструктуры, а также от зарядных станций.

Электробус уже прошел испытания в нескольких городах России. Недавно испытания завершились в Екатеринбурге.

По данным портала auto.66.ru, после сильного дождя у электробуса разгерметизировался один из блоков охлаждения тяговых батарей. Из-за технической неисправности «Генерал» не работал 20 дней. В результате электробус был на линии только 14 дней.

  • До этого мы рассказывали о том, что 7 из 20 электробусов не выходят на дороги Красноярска.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Транспорт#Общественный транспорт#Электробусы
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