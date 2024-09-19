В Красноярском крае мужчина избил битой многодетную мать из-за неразделенной любви

11 сентября Ольга с подругой купила у него арбуз. Затем мужчина якобы стал следить за ними, подрезал на дороге и пытался остановить. Вечером друзья парня Ольги приехали поговорить с ним, тогда он их избил, схватил биту и с размаха ударил Ольгу по голове.