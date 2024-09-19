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Posted 19 сентября, 09:31

Published 19 сентября, 09:31

Modified 19 сентября, 11:37

Updated 19 сентября, 11:37

В Красноярском крае мужчина избил битой многодетную мать из-за неразделенной любви

В Красноярском крае мужчина избил битой многодетную мать из-за неразделенной любви

19 сентября 2024, 09:31
Фото: 1MI
В поселке Емельяново Красноярского края мужчина следил за женщиной, а потом пробил ей битой голову.

Слова Ольги, пострадавшей женщины, публикуют в телеграм-каналах. Она рассказала, что мужчина часто оказывал ей знаки внимания и даже преследовал. Ольга отказывала ему, потому что у нее уже был другой.

11 сентября Ольга с подругой купила у него арбуз. Затем мужчина якобы стал следить за ними, подрезал на дороге и пытался остановить. Вечером друзья парня Ольги приехали поговорить с ним, тогда он их избил, схватил биту и с размаха ударил Ольгу по голове.

У женщины диагностировали перелом черепа и ушиб мозга.

В полиции заявили, что нападавшему 34 года. В 2019 году получил российское гражданство.

Против него возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ). Он находится под арестом.

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