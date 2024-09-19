В Красноярском крае мужчина зарубил соседей за старые обиды

Posted 19 сентября, 06:58
Published 19 сентября, 06:58
Modified 19 сентября, 11:37
Updated 19 сентября, 11:37
По версии следствия, 13 сентября 27-летний мужчина выпивал у себя дома в поселке Танзыбей и вспомнил старые обиды на пожилых соседей из-за конфликтов с ними.
Он взял топор и нож, зашел в их дом и забил супружескую пару до смерти, еще разломил бытовую технику и стоящий в гараже автомобиль.
Против него возбудили уголовное дело за убийство двоих человек (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ). Мужчину отправили под стражу на два месяца.