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Posted 19 сентября, 06:58

Published 19 сентября, 06:58

Modified 19 сентября, 11:37

Updated 19 сентября, 11:37

В Красноярском крае мужчина зарубил соседей за старые обиды

В Красноярском крае мужчина зарубил соседей за старые обиды

19 сентября 2024, 06:58
Фото: Прокуратура Красноярского края
Жителя Ермаковского района подозревают в жестоком убийстве пожилых соседей.

По версии следствия, 13 сентября 27-летний мужчина выпивал у себя дома в поселке Танзыбей и вспомнил старые обиды на пожилых соседей из-за конфликтов с ними.

Он взял топор и нож, зашел в их дом и забил супружескую пару до смерти, еще разломил бытовую технику и стоящий в гараже автомобиль.

Против него возбудили уголовное дело за убийство двоих человек (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ). Мужчину отправили под стражу на два месяца.

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