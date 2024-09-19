В Красноярском крае больше 800 отцов сидят в декрете

В социальном фонде подчеркнули, что с этого года родители могут находиться в декретном отпуске и работать. Правило распространяется на тех, кто работает удаленно или на условиях неполного рабочего дня. Кроме того, находясь в декрете по одному месту работы, можно трудиться у другого работодателя.