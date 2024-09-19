В Красноярском крае больше 800 отцов сидят в декрете

Posted 19 сентября, 02:36
Published 19 сентября, 02:36
Modified 19 сентября, 06:35
Updated 19 сентября, 06:35
По данным ведомства, сейчас в Красноярском крае 876 отцов находятся в декретном отпуске.
В соцфонде пояснили, что во время декрета размер пособия составляет 40% от среднего заработка за последние два года.
Минимальный размер пособия — 9 227,24 рубля, максимальный — 49 123,12 рубля. При этом в Красноярском крае начисляются районные коэффициенты. Так, в Красноярске минимальный размер выплаты — 11 072,69 рубля, в Норильске — 16 609,03 рубля.
В социальном фонде подчеркнули, что с этого года родители могут находиться в декретном отпуске и работать. Правило распространяется на тех, кто работает удаленно или на условиях неполного рабочего дня. Кроме того, находясь в декрете по одному месту работы, можно трудиться у другого работодателя.
Декретный отпуск по уходу за ребенком до полутора лет засчитывается в трудовой стаж и влияет на индивидуальные пенсионные коэффициенты. Так, за каждый год начисляют 1,8 коэффициента пи уходе за первым ребенком, 3,6 — за вторым, 5,4 — за третьим или четвертым ребенком.
Оформить декрет нужно, отправив заявление работодателю. Он, в свою очередь, передаст информацию в отделение соцфонда. Пособие назначают в течение 10 рабочих дней с момента получения документов. Пособие выплачивают каждый месяц.