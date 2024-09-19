В Красноярском крае скоро подорожает хлеб. Почему и на сколько?

В Красноярском крае с октября подорожает хлеб

В Красноярском крае уже в конце октября — начале ноября могут вырасти цены на хлеб и хлебобулочные изделия. «Проспект Мира» поговорил с красноярским предприятием и выяснил, на сколько вырастет стоимость продукции и стоит ли еще ожидать повышения цен в этом году.