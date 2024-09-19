В Красноярском крае скоро подорожает хлеб. Почему и на сколько?

Posted 19 сентября, 09:22
Published 19 сентября, 09:22
Modified 19 сентября, 09:24
Updated 19 сентября, 09:24
С 20 сентября в Красноярском крае начнет действовать режим ЧС. Из-за обилия дождей и переувлажнения почвы у аграриев пострадал урожай — зерно прорастает. Предварительно, непогода повредила более 17 тысяч гектаров посевов. Ущерб составил свыше 280 миллионов рублей.
«Проспект Мира» решил поговорить с одним из красноярских хлебопроизводителей и узнать, отразится ли это на стоимости хлеба.
В «Ярхлебе» нам ответили, что о влиянии непогоды на урожай станет известно после сбора урожая и после того, когда пшеница пройдет лабораторные исследования.
«Делать какие-то прогнозы на длительный срок, пока преждевременно. При этом могу сказать, что сейчас нас уведомили о том, что со следующей недели стоимость килограмма муки вырастет на 1 рубль.
Мы планируем сообщить торговым сетям о повышении цен на 3-5%. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия меняются не так быстро, поэтому изменения покупатели ощутят через один-два месяца. При этом если рост цен на муку продолжится, то мы пересмотрим эти цифры».
По словам представителя предприятия, на стоимость продукции влияют и цены на маргарин и дрожжи.
«Еще в июне мы уведомили торговые сети о повышении стоимости нашей продукции из-за подорожания сырья. В итоге цены в магазинах изменились только сейчас».
В компании заявили, что их никогда заранее не предупреждают о серьезных повышениях.