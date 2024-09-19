Ядовитые огурцы могли попасть в красноярские магазины

Posted 19 сентября, 06:54
Published 19 сентября, 06:54
Modified 19 сентября, 06:56
Updated 19 сентября, 06:56
Как рассказали «Проспекту Мира» в Россельхознадзоре, в августе специалисты ведомства отобрали пробы томатов и огурцов в тепличном хозяйстве недалеко от деревни Куваршино, которая находится в Емельяновском районе.
Результаты исследований показали, что в огурцах в два раза превышен максимально допустимый уровень имидаклоприда.
Это действующее вещество пестицидов, которое используют в борьбе с вредными насекомыми. Еще имидаклоприд используют для усиления роста плодов. Высокое содержание этого вещества в плодах может оказывать токсичное действие.
В Россельхознадзоре корреспонденту «ПМ» заявили, что ядовитые огурцы не успели попасть на прилавки красноярских магазинов. В какие именно торговые точки должны были поступить опасные овощи, в ведомстве не знают.