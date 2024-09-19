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Posted 19 сентября, 06:54

Published 19 сентября, 06:54

Modified 19 сентября, 06:56

Updated 19 сентября, 06:56

Ядовитые огурцы могли попасть в красноярские магазины

Ядовитые огурцы могли попасть в красноярские магазины

19 сентября 2024, 06:54
Фото: t.me/ukrsn24
Под Красноярском в тепличном хозяйстве нашли ядовитые огурцы. В овощах обнаружили превышения по пестицидам, которые усиливают рост овощей и устраняют насекомых.

Как рассказали «Проспекту Мира» в Россельхознадзоре, в августе специалисты ведомства отобрали пробы томатов и огурцов в тепличном хозяйстве недалеко от деревни Куваршино, которая находится в Емельяновском районе.

Результаты исследований показали, что в огурцах в два раза превышен максимально допустимый уровень имидаклоприда.

Это действующее вещество пестицидов, которое используют в борьбе с вредными насекомыми. Еще имидаклоприд используют для усиления роста плодов. Высокое содержание этого вещества в плодах может оказывать токсичное действие.

В Россельхознадзоре корреспонденту «ПМ» заявили, что ядовитые огурцы не успели попасть на прилавки красноярских магазинов. В какие именно торговые точки должны были поступить опасные овощи, в ведомстве не знают.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Здоровье#Красноярский край#Емельяновский район#Россельхознадзор#Овощи
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