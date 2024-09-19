Жители Красноярского края могут выиграть грант до 6,5 млн рублей на социальный проект

Posted 19 сентября, 04:19
Published 19 сентября, 04:19
Modified 19 сентября, 04:21
Updated 19 сентября, 04:21
Некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, а также корпоративные волонтеры предприятий компании могут претендовать на получение грантов от 100 тысяч до 6,5 миллиона рублей на поддержку своих общественно полезных инициатив.
«Конкурс уже давно стал драйвером социального развития территорий, где работает „Норникель“. В текущем году компания сохраняет грантовый фонд на реализацию инициатив местных сообществ в размере 155 млн рублей», — отметила директор департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова.
В конкурсе представлено девять номинаций, которые охватывают разные сферы: развитие волонтерского движения и социальная поддержка наименее защищенных слоев населения, внедрение новых методик и технологий работы с детьми, подростками и молодежью, благоустройство и реконструкция общественных пространств, сохранение и возрождение культурного наследия, пропаганда здорового образа жизни, формирование экологической культуры, повышение качества услуг некоммерческих организаций.
Проект необходимо реализовать в Норильске, Таймырском Долгано-Ненецком районе, поселке Светлогорске Туруханского района, Мончегорске, Печенгском муниципальном округе, селе Ловозеро и Краснощелье Ловозерского района, Чите или Газимуро-Заводский муниципальном округе.
Подать заявку на конкурс можно на сайте: nncharity.ru. Они принимаются до 5 ноября (до 19:00 по местному времени), а итоги будут подведены и опубликованы 14 января 2025 года. Для заявителей на платформе в личном кабинете размещена видеоинструкция по заполнению заявки на конкурс, а также методические и обучающие материалы.
Конкурс социальных проектов направлен на поддержку общественных инициатив и создание условий для развития. «Мир новых возможностей» реализуется «Норникелем» с 2014 года. За эти годы на конкурс поступило более 3 600 заявок, из которых были поддержаны 967 проектов на сумму свыше 1,1 млрд рублей.