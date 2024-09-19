Жители Красноярского края могут выиграть грант до 6,5 млн рублей на социальный проект

Подать заявку на конкурс можно на сайте: nncharity.ru. Они принимаются до 5 ноября (до 19:00 по местному времени), а итоги будут подведены и опубликованы 14 января 2025 года. Для заявителей на платформе в личном кабинете размещена видеоинструкция по заполнению заявки на конкурс, а также методические и обучающие материалы.