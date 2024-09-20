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Posted 20 сентября, 07:11

Published 20 сентября, 07:11

Modified 20 сентября, 07:16

Updated 20 сентября, 07:16

В Красноярске решили построить Дворец молодежи вместо «Поздеев центра»

Без «Поздеев Центра» и колледжа: в Красноярске изменили планы на Предмостную площадь

20 сентября 2024, 07:11
Фото: Проектная мастерская «А2»

В Красноярске решили построить Дворец молодежи вместо «Поздеев центра»

Планы развития Предмостной площади Красноярска, где собирались построить новое здание хореографического колледжа и «Поздеев Центр», изменились. Теперь там собираются построить другие объекты — центр технического творчества и Дворец молодежи.

На прямой линии, отвечая на вопрос жителя Железногорска о Предмостной площади, губернатор Михаил Котюков рассказал, что на участке уже «проведен первый этап работ» — под строительство расчищена площадка. Сейчас идет обсуждение новых проектов.

«Мы обсуждаем с коллегами из федеральных министерств и ведомств реализацию проекта, который будет ориентирован на детей и молодежь. Скорее всего, это будет образовательное пространство в области технического творчества. У нас все-таки Правый берег — это заводы, центр промышленности, где нужны инженерные навыки. А второй объект может стать настоящим российским Дворцом молодежи, где будут собраны все лучшие практики работы с молодежью», — сказал Михаил Котюков.

По словам губернатора, новые объекты на Предмостной станут частью национального проекта «Молодежь и дети». В следующем году они уже планируют приступить к реализации проекта.

Прошлые проекты, международный центр креативных индустрий «Поздеев Центр» и хореографической колледж, собирались построить к 400-летию Красноярска — к 2028 году.

В 2023-м краевое УКС заключило контракты на строительство «Поздеев Центра» с ООО «ПромСтройИнвест», которое должно было подготовить рабочий проект, провести инженерные изыскания и построить здание за 1,75 млрд рублей. Такие же работы по хореографическому колледжу отдали ООО СК «Титан» за 2,8 млрд рублей.

Площадку расчистили, но строительство не началось, а оба контракта оспорила в суде прокуратура, которая нашла нарушение закона о конкуренции — заключались контракты без торгов. Арбитражный суд признал договоры ничтожными.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Строительство#Предмостная площадь#Дворец молодежи#Центр технического творчества
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