Без «Поздеев Центра» и колледжа: в Красноярске изменили планы на Предмостную площадь

В 2023-м краевое УКС заключило контракты на строительство «Поздеев Центра» с ООО «ПромСтройИнвест», которое должно было подготовить рабочий проект, провести инженерные изыскания и построить здание за 1,75 млрд рублей. Такие же работы по хореографическому колледжу отдали ООО СК «Титан» за 2,8 млрд рублей.