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Posted 20 сентября, 02:28

Published 20 сентября, 02:28

Modified 20 сентября, 05:33

Updated 20 сентября, 05:33

Жители Солнечного жалуются на давку в автобусах после продления 50 маршрута

Жители Солнечного жалуются на давку в автобусах после продления 50 маршрута

20 сентября 2024, 02:28
Фото: 2gis.ru
В Красноярске жители Солнечного рассказали о проблемах с общественным транспортом. Люди жалуются на переполненные автобусы №50 маршрута.

В соцсетях жители Солнечного рассказали, что давки в автобусах начались после продления №50 маршрута.

Люди отмечают, что по утрам некоторые не могут уехать на работу и учебу из-за переполненного пассажирами транспорта.

«Если честно, то уже на остановке „Соколовская“ все битком людьми забито, а про следующую остановку вообще молчу! Смысл останавливаться там, если автобус забитый? Доходит до ругани между людьми!», — отмечает Сергей
«Пустите хотя бы ещё 2-3 маршрута. Это издевательство над людьми. Не у всех есть деньги на такси. И почему у нас только один №50 маршрут несчастный?», — пишет Диляра
«Кроме №50 маршрута есть другие автобусы. Стоит только пройти пешком. Лень — это уже ваши проблемы. А вот то, что надо запустить еще один маршрут, я согласна», — считает Алина.
«Невозможно уехать! Сегодня опоздала на работу, только из-за того, что пришлось пропустить 2 автобуса!», — негодует Татьяна

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков сказал, что Солнечный является территорией «перспективного развития города» и заявил, что о планах увеличить количество автобусов.

«Этот вопрос должен решить глава города».

«Проспекту Мира» в департаменте горхозяйства и транспорта заявили, что сейчас рассматривается две возможности для решения этой проблемы: увеличение количества автобусов на №50 маршруте и создание нового. Окончательное решение будет принято после изучения пассажиропотока.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Солнечный#Общественный транспорт#Автобусы
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