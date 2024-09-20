Жители Солнечного жалуются на давку в автобусах после продления 50 маршрута

«Проспекту Мира» в департаменте горхозяйства и транспорта заявили, что сейчас рассматривается две возможности для решения этой проблемы: увеличение количества автобусов на №50 маршруте и создание нового. Окончательное решение будет принято после изучения пассажиропотока.