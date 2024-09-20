Жители Солнечного жалуются на давку в автобусах после продления 50 маршрута

Posted 20 сентября, 02:28
Published 20 сентября, 02:28
Modified 20 сентября, 05:33
Updated 20 сентября, 05:33
В соцсетях жители Солнечного рассказали, что давки в автобусах начались после продления №50 маршрута.
Люди отмечают, что по утрам некоторые не могут уехать на работу и учебу из-за переполненного пассажирами транспорта.
«Если честно, то уже на остановке „Соколовская“ все битком людьми забито, а про следующую остановку вообще молчу! Смысл останавливаться там, если автобус забитый? Доходит до ругани между людьми!», — отмечает Сергей
«Пустите хотя бы ещё 2-3 маршрута. Это издевательство над людьми. Не у всех есть деньги на такси. И почему у нас только один №50 маршрут несчастный?», — пишет Диляра
«Кроме №50 маршрута есть другие автобусы. Стоит только пройти пешком. Лень — это уже ваши проблемы. А вот то, что надо запустить еще один маршрут, я согласна», — считает Алина.
«Невозможно уехать! Сегодня опоздала на работу, только из-за того, что пришлось пропустить 2 автобуса!», — негодует Татьяна
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков сказал, что Солнечный является территорией «перспективного развития города» и заявил, что о планах увеличить количество автобусов.
«Этот вопрос должен решить глава города».
«Проспекту Мира» в департаменте горхозяйства и транспорта заявили, что сейчас рассматривается две возможности для решения этой проблемы: увеличение количества автобусов на №50 маршруте и создание нового. Окончательное решение будет принято после изучения пассажиропотока.