Художник Слонов в последнем слове зачитал молитву и просил вернуть изъятые неваляшки

Posted 20 сентября, 11:29
Published 20 сентября, 11:29
Modified 20 сентября, 11:31
Updated 20 сентября, 11:31
В суд художник пришел в белой одежде и в хорошем настроении. Кадры публикует телеканал ТВК. Как поделилась супруга Слонова Елена, настрой у них «боевой».
На заседании в прениях выступила сторона защиты и сам художник — с последним словом. Перед последним словом Слонов попросил вернуть ему изъятые неваляшки, из-за которых и возбудили уголовное дело.
«Пусть это будет не последним словом, а эпиграфом к последнему слову. <…> Вот 7 февраля 2024 года в моей мастерской и квартире во время обыска были изъяты компьютер, телефон, ноутбуки и две неваляшки. Позже компьютеры и телефонные ноутбуки были возвращены, неваляшки возвращены не были. Неваляшки являются моими черновиками, моими неоконченными произведениями искусства, эти мои неваляшки никогда нигде в публичном пространстве не демонстрировались. Мои неваляшки являются объектами интимного использования, эти неваляшки являются объектами моего исключительно авторского права, мои неваляшки и символика на них не содержатся в федеральном списке экстремистских материалов», — цитирует Слонова издание Ngs24.ru.
Изъятие неваляшек художник назвал незаконным и «воровством оперативников».
«Прошу неваляшки мне вернуть. Поскольку мои неваляшки являются объектами интимной собственности, представители МВД грязными сапогами протоптались по моей супружеской кровати и отняли у нас с женой наши игрушки. Прошу прислушаться», — сказал Слонов.
Вину художник не признал. Уже в последнем слове он заявил, что ему не предоставили документов, на основании которых символы на неваляшке относятся к символике запрещенной организации.
«Стоит только достать из кармана восьмиконечную звезду* и направить ее в сторону Конституции, как Конституция начнет шататься. Полный идиотизм. С самого начала предъявления мне обвинений я просил предъявить мне правовой документ, на основании которого восьмиконечная звезда* признается экстремистской символикой. До сих пор никто документы не предоставил», — говорил Слонов.
Еще художник считает, что эксперт допустил «грубейшие непростительные ошибки» при экспертизе его неваляшек.
«Для этого уголовного отдела был приглашен эксперт, продемонстрировавший свою полную профнепригодность. Эксперт Михаил Шибаев, работая над экспертизой, совершил две грубейшие непростительные ошибки, которые обнуляют его выводы. Первая ошибка: давая оценку произведению искусства, эксперт Михаил Шибаев проигнорировал авторскую концепцию и авторский замысел автора произведения искусства. Это недопустимо, это нарушение всех нравственных и культурных норм любого цивилизованного общества».
12 июля состоялось заседание суда по делу Слонова, на котором эксперт огласил результаты лингвистической экспертизы. Он заявил, что на неваляшке есть символика экстремистского движения. При этом он не усмотрел признаков пропаганды. Свидетель обвинения отметил, что неваляшка имеет «атрибуты» запрещенного движения.
Еще в последнем слове художник прочитал молитву. Запись опубликовал Kras Mash.
«Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей, да познают, что это — Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови; они восстают, но да будут постыжены; раб же Твой да возрадуется. Да облекутся противники мои бесчестьем и, как одеждою, покроются стыдом своим. И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его», — произнес Слонов на заседании.
Следующее заседание запланировано 23 сентября— ожидается, что на нем художнику вынесут приговор.
На прошлом заседании, 16 сентября, в прениях выступила сторона обвинения. Прокурор запросил для Слонова два года принудительных работ с удержанием 15% от зарплаты в доход государства.
В октябре 2023 года Слонова оштрафовали за сделанную им неваляшку с изображениями восьмиконечной звезды. Суд расценил это как символику «криминального движения АУЕ», которое признано Верховным судом России экстремистским и запрещено в стране. Художника признали виновным по административной статье о публичной демонстрации символики экстремистской организации (статья 20.3 КоАП РФ).
Первый суд состоялся 11 июня. Слонов вину не признал, а доводы обвинения назвал заблуждением. Он принес неваляшку в зал суда и заявил, что она является ироничным арт-объектом и высмеивает романтику тюремной культуры, а не пропагандирует запрещенное в России движение.
*Символика «криминального движения АУЕ», которое признано Верховным судом России экстремистским и запрещено в стране.