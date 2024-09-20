Кому в Красноярске легче всего найти работу? А кому труднее? Ответ аналитиков

Больше всего рынку труда сейчас не хватает аграриев — 1,5 резюме на вакансию, рабочего персонала и медиков — по 1,6 резюме, строителей и специалистов розничной торговли — по 1,7, мастеров по ремонту и обслуживанию авто — по 1,8. Им, отмечают аналитики, будет легче найти работу благодаря низкой конкуренции среди соискателей.