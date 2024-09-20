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Posted 20 сентября, 13:02

Published 20 сентября, 13:02

Modified 20 сентября, 13:05

Updated 20 сентября, 13:05

Аналитики узнали, за каких специалистов в Красноярске конкурируют работодатели

Кому в Красноярске легче всего найти работу? А кому труднее? Ответ аналитиков

20 сентября 2024, 13:02
Фото: 1MI

Аналитики узнали, за каких специалистов в Красноярске конкурируют работодатели

Аналитики выяснили, за каких специалистов в Красноярском крае сложилась наиболее высокая конкуренция среди работодателей.

По итогам августа на одну вакансию в Красноярском крае приходится 2,8 резюме, сообщает платформа hh.ru.

Это, по данным сервиса, является показателем нехватки кадров — в норме соотношение спроса и предложения на рынке труда начинается от 4 до 7,9 резюме на вакансию.

Больше всего рынку труда сейчас не хватает аграриев — 1,5 резюме на вакансию, рабочего персонала и медиков — по 1,6 резюме, строителей и специалистов розничной торговли — по 1,7, мастеров по ремонту и обслуживанию авто — по 1,8. Им, отмечают аналитики, будет легче найти работу благодаря низкой конкуренции среди соискателей.

Фото: hh.ru

Труднее найти работут будет в сферах, где сейчас наблюдается переизбыток кандидатов: «Искусство, развлечения, массмедиа» — 24,3 резюме на вакансию, «Стратегия, инвестиции, консалтинг» — 18,6 резюме, «Высший и средний менеджмент» — 12,8, «Маркетинг, реклама, PR» — 12,5, «Юристы» — 10,6 и «Информационные технологии» — 9,2.

Фото: hh.ru
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