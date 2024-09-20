Красноярск и другие города края «атаковали» божьи коровки. Они облепили фасады и окна

Posted 20 сентября, 10:52
Published 20 сентября, 10:52
Modified 20 сентября, 13:16
Updated 20 сентября, 13:16
Например, божьи коровки облепили здание культурно-исторического центра «Успенский».
Еще насекомые облепили стену дома на Ключевской. Видеом жители поделились с телеграмм-каналом «Борус. Люди».
Большое количеств жуков заметили и на Судостроительной. Жители пишут, что божьими коровками облеплен «весь дом».
Кроме Красноярска божьи коровки «атаковали» соседний Дивногорск. Такими фото поделились администрация города и жители.
В Большой Мурте божьи коровки облепили здание соцзащиты. Видео публикует районная газета «Новое время».
Такое фото публикует жительница Ачинска. Жуки облепили всё окна её квартиры.
В кравеом Роспотребнадзоре уточнили, что божьи коровки не опасны для человека — они не являются переносчиками заболеваний.
Перед наступлением холодов, говорят в ведомстве, эти насекомые ищут для себя теплые и укрытые места, щели, чтобы туда забиться и перезимовать. Исчезнуть божьи коровки должны с наступлением заморозков.
Как пояснил «Проспекту Мира» биолог-энтомолог Яков Колесников, в лесу божьи коровки менее заметны чем в городе, поэтому большое их скопление на фасаде «привлекает внимание».
«К тому же это цикличный процесс, имею ввиду обилие божьих коровок, в прошлом году было огромное количество тли, дышать было невозможно, как много эти насекомых летало в периоды размножения. Божьи коровки на тлю активно охотятся и их из-за обилия пищи стало больше», — говорит Колесников.
По словам энтомолога, в какой-то момент божьи коровки перестанут появляться по осени настолько массово, потому что такое количество жуков «выест большую часть добычи».
«Это случится, если не в следующем году, то через год или два. Божьих коровок станет мало и мы снова увидим нашествие тли, на которой откормится много божьих коровок и снова мы увидим, как их стало очень много. Всё в природе циклично, но о жизненных циклах насекомых точно не стоит переживать, нужно только чуть-чуть потерпеть», — подытожил Колесников.