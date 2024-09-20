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Posted 20 сентября, 10:52

Published 20 сентября, 10:52

Modified 20 сентября, 13:16

Updated 20 сентября, 13:16

Красноярск и другие города края «атаковали» божьи коровки. Они облепили фасады и окна

Красноярск и другие города края «атаковали» божьи коровки. Они облепили фасады и окна

20 сентября 2024, 10:52
В Красноярске и других городах края заметили нашествие божьих коровок. Эти жуки облепляют здания, окна и залетают в квартиры.

Например, божьи коровки облепили здание культурно-исторического центра «Успенский».

Фото: Ольга Малиновская, vk.com

Еще насекомые облепили стену дома на Ключевской. Видеом жители поделились с телеграмм-каналом «Борус. Люди».

Видео: «Борус Люди».

Большое количеств жуков заметили и на Судостроительной. Жители пишут, что божьими коровками облеплен «весь дом».

Сотни насекомых увидели на лестнице в Удачном. Видео опубликовал телеканал «Енисей».

Видео: Енисей.

Кроме Красноярска божьи коровки «атаковали» соседний Дивногорск. Такими фото поделились администрация города и жители.

Фото: Администрация города Дивногорска, vk.com

В Большой Мурте божьи коровки облепили здание соцзащиты. Видео публикует районная газета «Новое время».

Видео: Районная газета «Новое время» | Большая Мурта, vk.com.

Такое фото публикует жительница Ачинска. Жуки облепили всё окна её квартиры.

Фото: Оксана Симанова, vk.com

 

В кравеом Роспотребнадзоре уточнили, что божьи коровки не опасны для человека — они не являются переносчиками заболеваний.

Перед наступлением холодов, говорят в ведомстве, эти насекомые ищут для себя теплые и укрытые места, щели, чтобы туда забиться и перезимовать. Исчезнуть божьи коровки должны с наступлением заморозков.

Как пояснил «Проспекту Мира» биолог-энтомолог Яков Колесников, в лесу божьи коровки менее заметны чем в городе, поэтому большое их скопление на фасаде «привлекает внимание».

«К тому же это цикличный процесс, имею ввиду обилие божьих коровок, в прошлом году было огромное количество тли, дышать было невозможно, как много эти насекомых летало в периоды размножения. Божьи коровки на тлю активно охотятся и их из-за обилия пищи стало больше», — говорит Колесников.

По словам энтомолога, в какой-то момент божьи коровки перестанут появляться по осени настолько массово, потому что такое количество жуков «выест большую часть добычи».

«Это случится, если не в следующем году, то через год или два. Божьих коровок станет мало и мы снова увидим нашествие тли, на которой откормится много божьих коровок и снова мы увидим, как их стало очень много. Всё в природе циклично, но о жизненных циклах насекомых точно не стоит переживать, нужно только чуть-чуть потерпеть», — подытожил Колесников.
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