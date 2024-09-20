Красноярск обогнал все миллионники РФ по росту стоимости аренды. Что будет дальше?

При этом число предложений в Красноярске за этот период снизилось на 20,8%. Однако аналитики считают, что скоро число квартир на рынке аренды может вырасти. По мнению руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова, сдавать начнут недавно купленные в ипотеку квартиры и те, что изначально собирались продать.