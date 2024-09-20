Красноярск обогнал все миллионники РФ по росту стоимости аренды. Что будет дальше?

Posted 20 сентября, 06:10
Published 20 сентября, 06:10
Modified 20 сентября, 06:19
Updated 20 сентября, 06:19
В среднем арендовать жилье в Красноярске можно за 27,7 тысячи рублей, сообщают аналитики сервиса «Яндекс Аренда». Стоимость сравнивали в августе и в сентябре 2024 года.
При этом число предложений в Красноярске за этот период снизилось на 20,8%. Однако аналитики считают, что скоро число квартир на рынке аренды может вырасти. По мнению руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова, сдавать начнут недавно купленные в ипотеку квартиры и те, что изначально собирались продать.
«В ближайшей перспективе число сдаваемых квартир может вырасти из-за вторичных лотов, которые ранее предполагались к продаже, но после повышения ключевой и увеличения рыночных ипотечных ставок, некоторые собственники переориентируются на долгосрочную аренду до изменения условий кредитования на приобретение жилья. Также предложение будет пополняться и за счет квартир, купленных на первичном рынке в период „ипотечного бума“: сейчас такие лоты продолжают выходить на рынок аренды и сдаваться в наем по достаточно высокой стоимости из-за свежего ремонта, а зачастую наличия новой мебели и техники», — объяснил Жуков.
В топе по росту стоимости аренды после Красноярска идут Москва — показатель вырос на 14,8% и Самара — на 13,4%.
В целом по стране, сообщают аналитики, интерес к аренде жилья вырос на 5,2%. В среднем снять студию по России стоит 32 тысячи рублей, однокомнатную или двухкомнатную квартиру — 35,4 и 45,4 тысячи рублей соответственно, трёхкомнатную — 60,7 тысячи.
Как отметил Жуков, период ажиотажного спроса постепенно завершается — стоимость аренды продолжает увеличиваться, но «темпы роста сокращаются». Однако пока, по прогнозу аналитика, интерес к аренде еще достаточно высокий — это позволяет сдавать жилье по более высоким ценам.