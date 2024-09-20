Красноярцы смогут посмотреть на оборонительный ров 17 века, который откопали в центре

Posted 20 сентября, 08:55
Published 20 сентября, 08:55
Modified 20 сентября, 08:57
Updated 20 сентября, 08:57
Археологи проводят раскопки в районе Карла Маркса на месте реконструкции исторических зданий «Дома Кусковых» и «Жилого дома Фон-Эзерского» второй половины XIX века.
Изначально это место заселяли древние люди эпохи неолита в III тысячелетии до нашей эры, они устроили здесь сезонную стоянку. Оборонительный ров возвели первые русские поселенцы в XVII веке. Его неоднократно перестраивали и ремонтировали — последние изменения учёные датируют периодом правления Петра I.
Оборонительная система большого города Красноярска, которую обнаружили археологи, состоит из вала, рва и основания частокольной стены.
Пока посмотреть на историческую стену могут только археологи и другие специалисты, которые задействованы на раскопках. Обычным жителям пройти туда нельзя.
Однако, как уточнили в Службе по госохране объектов культурного наследия, сейчас археологи совместно с инвесторами рассматривают «варианты консервации объекта для показа».