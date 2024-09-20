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Posted 20 сентября, 08:55

Published 20 сентября, 08:55

Modified 20 сентября, 08:57

Updated 20 сентября, 08:57

Красноярцы смогут посмотреть на оборонительный ров 17 века, который откопали в центре

Красноярцы смогут посмотреть на оборонительный ров 17 века, который откопали в центре

20 сентября 2024, 08:55
Фото: vk.com/krasookn
В Красноярске могут открыть для показа фрагмента оборонительной системы большого города Красноярского острога. Его недавно обнаружили археологи СФУ во время раскопок.

Археологи проводят раскопки в районе Карла Маркса на месте реконструкции исторических зданий «Дома Кусковых» и «Жилого дома Фон-Эзерского» второй половины XIX века.

Изначально это место заселяли древние люди эпохи неолита в III тысячелетии до нашей эры, они устроили здесь сезонную стоянку. Оборонительный ров возвели первые русские поселенцы в XVII веке. Его неоднократно перестраивали и ремонтировали — последние изменения учёные датируют периодом правления Петра I.

Оборонительная система большого города Красноярска, которую обнаружили археологи, состоит из вала, рва и основания частокольной стены.

Фото: vk.com/krasookn

Пока посмотреть на историческую стену могут только археологи и другие специалисты, которые задействованы на раскопках. Обычным жителям пройти туда нельзя.

Однако, как уточнили в Службе по госохране объектов культурного наследия, сейчас археологи совместно с инвесторами рассматривают «варианты консервации объекта для показа».

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