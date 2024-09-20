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Posted 20 сентября, 03:25

Published 20 сентября, 03:25

Modified 20 сентября, 03:29

Updated 20 сентября, 03:29

Красноярцу мешает спать вывеска «Дешевой аптеки». Он решил разобраться

Красноярцу мешает спать вывеска «Дешевой аптеки». Он решил разобраться

20 сентября 2024, 03:25
Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk
В Красноярске жителям дома на Тотмина мешает спать яркая вывеска «Дешевой аптеки». Один из жителей обратился в Роспотребнадзор.

По словам красноярца, яркое мерцающее свечение от вывески «Дешевой аптеки» вечером и ночью проникает в окна его квартиры.

Видео: t.me/rospotrebnadzor_krsk.

Мужчина отмечает, что это мешает ему не только спать, но и отдыхать.

«Заявитель просит принять меры для устранения этой проблемы», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рассказали, что объявили «Дешевой аптеке» предостережение. Однако, если кто-то из жителей дома снова обратится, то в отношении владельца примут более строгие меры.

  • До этого мы рассказывали о жалобах жителей поселка Шушенское на кафе «Хуторок». Из-за громкой музыки люди не могут спать.
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