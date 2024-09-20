Красноярцу мешает спать вывеска «Дешевой аптеки». Он решил разобраться

Posted 20 сентября, 03:25
Published 20 сентября, 03:25
Modified 20 сентября, 03:29
Updated 20 сентября, 03:29
По словам красноярца, яркое мерцающее свечение от вывески «Дешевой аптеки» вечером и ночью проникает в окна его квартиры.
Мужчина отмечает, что это мешает ему не только спать, но и отдыхать.
«Заявитель просит принять меры для устранения этой проблемы», — пояснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве рассказали, что объявили «Дешевой аптеке» предостережение. Однако, если кто-то из жителей дома снова обратится, то в отношении владельца примут более строгие меры.