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Posted 20 сентября, 08:46

Published 20 сентября, 08:46

Modified 20 сентября, 08:46

Updated 20 сентября, 08:46

Многим красноярцам не нравится своя улыбка. Они не лечат зубы из-за высоких цен

Многим красноярцам не нравится своя улыбка. Они не лечат зубы из-за высоких цен

20 сентября 2024, 08:46
Фото: 1MI
В Красноярском крае больше половины жителей недовольны качеством своих зубов. При этом 20% сталкивались с критическими замечаниями по поводу своих зубов со стороны коллег или руководства.

Опрос провели Ренессанс страхование и Зарплата.ру. Они опросили 2,4 тысячи россиян в возрасте от 25 до 55 лет.

По результатам опроса, большинство жителей Красноярского края недовольны качеством своих зубов: 55% оценивают его как среднее, 25% — ниже среднего.

При этом к стоматологам раз в полгода и чаще ходят только 20% жителей края. 25% посещают специалистов раз в год, 55% опрошенных обращаются к стоматологам только когда у них сильно болит зуб.

Выяснилось, что основная причина в нежелании идти к стоматологу — высокая стоимость услуг. Так считают 86% жителей региона. Больше половины опрошенных (60%) уверены, что стоимость пломбы не должна превышать 3 тысячи рублей, еще 35% считают справедливой стоимостью пломбы максимум 5 тысяч рублей.

При этом страх перед болью остается одной из ключевых причин, по которым люди посещают врача раз в год или реже. Так ответили 43% респондентов.

Половина жителей Красноярского края считают, что здоровая улыбка и свежее дыхание играют важную роль в поддержании позитивного образа на работе.

В то же время 20% респондентов сталкивались с критическими замечаниями по поводу своих зубов со стороны коллег и/или руководства.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Здоровье#Красноярский край#Врачи#Стоматология
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