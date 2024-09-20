Многим красноярцам не нравится своя улыбка. Они не лечат зубы из-за высоких цен

Posted 20 сентября, 08:46
Published 20 сентября, 08:46
Modified 20 сентября, 08:46
Updated 20 сентября, 08:46
Опрос провели Ренессанс страхование и Зарплата.ру. Они опросили 2,4 тысячи россиян в возрасте от 25 до 55 лет.
По результатам опроса, большинство жителей Красноярского края недовольны качеством своих зубов: 55% оценивают его как среднее, 25% — ниже среднего.
При этом к стоматологам раз в полгода и чаще ходят только 20% жителей края. 25% посещают специалистов раз в год, 55% опрошенных обращаются к стоматологам только когда у них сильно болит зуб.
Выяснилось, что основная причина в нежелании идти к стоматологу — высокая стоимость услуг. Так считают 86% жителей региона. Больше половины опрошенных (60%) уверены, что стоимость пломбы не должна превышать 3 тысячи рублей, еще 35% считают справедливой стоимостью пломбы максимум 5 тысяч рублей.
При этом страх перед болью остается одной из ключевых причин, по которым люди посещают врача раз в год или реже. Так ответили 43% респондентов.
Половина жителей Красноярского края считают, что здоровая улыбка и свежее дыхание играют важную роль в поддержании позитивного образа на работе.
В то же время 20% респондентов сталкивались с критическими замечаниями по поводу своих зубов со стороны коллег и/или руководства.