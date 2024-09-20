Осенний авитаминоз: как восполнить дефицит витамина D в межсезонье

По словам диетолога Фарзаны Нассер, когда в организме содержится достаточно витамина D, человек реже заболевает и быстрее справляется с простудами и гриппом. Эксперт рассказала, что при нехватке «солнечного» витамина появляются определенные симптомы, но не стоит расстраиваться, поскольку дефицит восполняется при помощи определенных продуктов питания и специальных добавок.