Осенний авитаминоз: как восполнить дефицит витамина D в межсезонье

Posted 20 сентября, 16:15
Published 20 сентября, 16:15
Modified 20 сентября, 16:17
Updated 20 сентября, 16:17
По итогам исследования 2023–2024 годов выяснилось, что у 51% жителей Российской Федерации отмечается нехватка витамина D. В осенний период авитаминоз, как правило, усиливается — по причине сокращения количества солнечного света.
Витамин D, который синтезируется преимущественно из солнца, является гормоном. Он помогает в регулировании уровня кальция и фосфора, которые оказывают влияние на состояние наших костей и мышц, сообщает NEWIA.
Витамин D может храниться в организме и оставаться неактивным, но в нужный момент он преобразуется в активную форму.
При длительном дефиците этого витамина у детей может развиваться рахит, а у взрослых — остеопороз.
По словам диетолога Фарзаны Нассер, когда в организме содержится достаточно витамина D, человек реже заболевает и быстрее справляется с простудами и гриппом. Эксперт рассказала, что при нехватке «солнечного» витамина появляются определенные симптомы, но не стоит расстраиваться, поскольку дефицит восполняется при помощи определенных продуктов питания и специальных добавок.
Признаками дефицита являются утомляемость, истончение ногтевой пластины, чрезмерное выпадение волос и разного рода недомогания.
Специалист подчеркнула, что терапевт, который дал направление на исследование уровня витамина D, при необходимости составляет график приема добавок. Она советует отправляться в клинику в конце сентября — для оценки того, хорошо ли ваш организм усвоил витамин D за лето.
Для повышения уровня витамина D в осенний период эксперт рекомендовала по возможности подставлять открытую кожу солнцу. Достаточно 15–20 минут в период с девяти утра до трех часов дня.
Она отметила, что яичные желтки, красное мясо и жирные сорта рыбы: лосось, скумбрия, сельдь, сардина и анчоус — продукты, богатые витамином D.