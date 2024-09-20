Почему холодно и сколько заплатим? Публикуем ответы на вопросы об отоплении

12 сентября в Красноярске стартовал отопительный сезон. Некоторые красноярцы до сих пор пишут о том, что в их квартирах холодно. В СГК заявили, что на запуск отопления и отладку отведено 12 дней. За это время, энергетики должны проверить и открыть запорную арматуру на тепловых сетях, УК — открыть задвижки и настроить оборудование, чтобы тепло равномерно распределилось по всему зданию.