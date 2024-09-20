Почему холодно и сколько заплатим? Публикуем ответы на вопросы об отоплении

Posted 20 сентября, 08:24
Published 20 сентября, 08:24
Modified 20 сентября, 08:26
Updated 20 сентября, 08:26
12 сентября в Красноярске стартовал отопительный сезон. Некоторые красноярцы до сих пор пишут о том, что в их квартирах холодно. В СГК заявили, что на запуск отопления и отладку отведено 12 дней. За это время, энергетики должны проверить и открыть запорную арматуру на тепловых сетях, УК — открыть задвижки и настроить оборудование, чтобы тепло равномерно распределилось по всему зданию.
В некоторых квартирах тепло есть, но не во всех комнатах — часть батарей холодные. Энергетики это объясняют тем, что в батареях и стояках могли образовываться воздушные пробки или специалисты провели неправильную регулировку оборудования. Устранить такую проблему могут сотрудники УК.
Часть красноярцев жалуются, что батареи еле теплые. В СГК заявляют, что температура регулируется в зависимости от погоды за окном.
По словам энергетиков крупные капитальные ремонт теплосетей не влияет на тепло в доме, так как тепло подается через резервные схемы. «Исключение составляют работы по устранению дефектов — их специалисты выполняют в максимально сжатые сроки».
На вопрос о том, сколько людям придется заплатить за неполный месяц отопления, энергетики сообщают, что это зависит от наличия или отсутствия общедомового счетчика тепла.
«В жилых домах, оснащенных общедомовыми приборами учета тепла, жители оплатят тепло по факту его потребления согласно данным счетчика на доме. Собственники квартир, в чьих домах прибор учета тепла отсутствует, оплатят ресурс по нормативу, он одинаковый каждый месяц отопительного сезона».
Если обращение в УК не помогает, позвоните на горячую линию, они организованы в каждом районе: