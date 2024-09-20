«Россия» возобновит полеты между Москвой и Красноярском на двухэтажных Boeing

Posted 20 сентября, 04:07
Published 20 сентября, 04:07
Modified 20 сентября, 04:07
Updated 20 сентября, 04:07
О планах возобновить перелеты на двухэтажных самолетах написал ТАСС. Сообщается, что рейсы между Москвой и Красноярском на Boeing 747-400 запланированы на 22, 29 и 30 сентября.
В авиакомпании «Россия» рассказали, что двухэтажный самолет решили вернуть из-за повышенного спроса на перелеты между российской столицей и Красноярском.
Судя по расписанию на сайте компании, 22 сентября вылет из Москвы на огромном самолете запланирован на 01:05, прилет в Красноярск — в 09:35. Билет на рейс стоит от 10 981 рублей.
Boeing 747-400 рассчитан на 525 пассажиров: 510 мест эконом-класса и 12 бизнес-класса.