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Posted 20 сентября, 04:07

Published 20 сентября, 04:07

Modified 20 сентября, 04:07

Updated 20 сентября, 04:07

«Россия» возобновит полеты между Москвой и Красноярском на двухэтажных Boeing

«Россия» возобновит полеты между Москвой и Красноярском на двухэтажных Boeing

20 сентября 2024, 04:07
Фото: 1MI
Авиакомпания «Россия» решила возобновить полеты на двухэтажных боингах 747-400. Эти самолеты планируется использовать на рейсах между Москвой и Красноярском.

О планах возобновить перелеты на двухэтажных самолетах написал ТАСС. Сообщается, что рейсы между Москвой и Красноярском на Boeing 747-400 запланированы на 22, 29 и 30 сентября.

В авиакомпании «Россия» рассказали, что двухэтажный самолет решили вернуть из-за повышенного спроса на перелеты между российской столицей и Красноярском.

Судя по расписанию на сайте компании, 22 сентября вылет из Москвы на огромном самолете запланирован на 01:05, прилет в Красноярск — в 09:35. Билет на рейс стоит от 10 981 рублей.

Фото: rossiya-airlines.ru

Boeing 747-400 рассчитан на 525 пассажиров: 510 мест эконом-класса и 12 бизнес-класса.

  • До этого мы рассказывали о том, что Nordwind распродает билеты из Красноярска в Казань за 5 тысяч, из Сочи — за 7 тысяч.
  • Тут мы писали о том, что «Аэрофлот» запустил в продажу билеты на осенние и зимние рейсы из Красноярска в Китай. Компания будет напрямую летать в Пекин, Харбин и Санью.
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