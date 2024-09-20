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Posted 20 сентября, 02:56

Published 20 сентября, 02:56

Modified 20 сентября, 07:15

Updated 20 сентября, 07:15

Красноярцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Сколько денег нужно красноярцам для счастья?

20 сентября 2024, 02:56
Фото: prmira.ru

Красноярцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья

У жителей Красноярска одни из самых высоких зарплатных ожиданий в России. К такому выводу пришли аналитики SuperJob.

По словам красноярцев, для счастья в среднем им нужно 250 тысяч рублей в месяц. В прошлом году зарплатные ожидания были ниже почти на 17% и составили 207 тысяч рублей.

Как отмечают аналитики, красноярским мужчинам, чтобы чувствовать себя счастливыми, нужно 270 тысяч рублей, женщинам — 230 тысяч рублей.

Результаты всероссийского опроса показали, что зарплатные ожидания растут с возрастом людей. Так, россиянам до 24 лет для счастья достаточно 185 тысяч рублей, людям старше 45 лет — не меньше 260 тысяч рублей.

Самые высокие запросы у жителей Москвы. Для счастья им нужно 276 000 рублей, следом идут жители Владивостока — 270 000 рублей, на третьей строчке Ростова-на-Дону — 257 000 рублей.

Жители Тюмени оказались на четвертом месте — 253 000 рублей. Закрывают топ-5 жители Красноярска.

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